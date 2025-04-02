台鋼雄鷹二軍以12比4大勝桃猿二軍　黃子豪中繼無失分生涯首勝

▲台鋼雄鷹黃劼希。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒二軍2日在嘉義市棒球場舉行比賽，由台鋼雄鷹二軍對上樂天桃猿二軍，最終台鋼雄鷹二軍以12比4大勝對手。黃子豪中繼4局無失分，奪生涯首勝。

台鋼雄鷹2局上便取得領先。第3棒孫易伸擊出中外野二壘安打，為球隊貢獻2分打點，使黃秉揚及陳飛霖先後回本壘得分。同一局，第4棒陳致嘉擊出內野滾地球，因樂天三壘手傳球失誤而上二壘，孫易伸趁機回本壘增加1分。隨後第6棒黃劼希擊出右外野高飛犧牲打，助陳致嘉回本壘得分，進一步擴大領先優勢。

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3局上半，台鋼攻勢持續。第3棒陳飛霖擊出中外野二壘安打，帶回1分。接著第5棒陳致嘉補上一支游擊方向內野安打，再添1分

比賽進入6局，台鋼雄鷹二軍再度展現強勁火力。黃劼希擊出左外野一壘安打，送回1分；高聖恩貢獻中外野二壘安打，b讓洪瑋漢和黃劼希攻回本壘得分；葉保弟擊出左外野一壘安打，添加1打點；黃秉揚敲高飛犧牲打，讓高聖恩順利得分。此時台鋼已取得壓倒性11比0領先。7局上，黃劼希再度擊出中外野高飛犧牲打，使孫易伸回本壘得分，再添1分。

樂天桃猿二軍直到8局下才有反擊。第6棒陳佳樂擊出右外野二壘安打，為球隊貢獻2分打點，幫助鍾玉成和邱鑫跑回分數。同局，吳桀睿擊出內野滾地球，因台鋼游擊手傳一壘手失誤，兩位跑者回本壘得分。

本場比賽的勝投為黃子豪，他中繼4局，投出54球（其中32球為好球），僅被擊出1支安打，送出3次三振，有1次四壞球，無失分，收下中職生涯首勝。台鋼全場12支安打，黃劼希雙安3打點，高聖恩及孫易伸都是1安打2打點，表現較為亮眼。