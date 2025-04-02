魚雷球棒紅到中職！曾頌恩、許基宏想試打　但短期難入手

▲許基宏 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／新北報導

美國職棒掀起「魚雷球棒」熱潮，這款依照打者擊球習慣客製化設計的新型球棒，成功吸引了中職選手目光，其中中信兄弟的曾頌恩與許基宏都坦言相當感興趣，並已與廠商聯繫購買事宜，但目前受到供應鏈影響，短期內恐怕難以到貨。

有「魚住」封號的曾頌恩透露，自己原本使用的球棒品牌就是「魚雷」球棒的製造商之一，「廠商有問我要不要買，但現在美國那邊太夯了，連我原本訂的球棒都送不過來，可能要等熱潮退了才輪得到台灣。」他也表達嘗試意願，「如果可以提升擊球飛行距離跟速度，當然想試，效果不如預期的話再換回原本的。」

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魚雷球棒的特色在於調整桶身最寬處至選手「甜蜜點」，以提升出棒效率與擊球品質。曾頌恩表示，廠商預計會提供試打棒款，可能會以基本款棒型為基礎進行調整，讓選手嘗試看看。

談及自身擊球習慣，曾頌恩認為自己的擊球點相對穩定，「我拿的是擊球面積比較廣的球棒，不太確定客製後會怎樣，但看大聯盟一些不是長打型選手都打出3、4支全壘打，滿令人期待的。」

另一名兄弟重砲許基宏則說，目前還沒看到實品，「我們也有跟廠商討論，得拿到實體才能知道設計背後的原因。」他指出，該品牌球棒在兄弟隊內使用率也不低，「我們有不少選手在詢問，但現在廠商要先問聯盟這個規格是否允許使用。」

許基宏進一步表示，理論上只要大聯盟能用，全球應該都可以使用，「只是現在得等4、5月後才可能來得及看到。」他回憶，早在10多年前台灣也曾出現類似設計，「有和威晨討論到，以前有出現過相似的棒型，但沒有這麼像魚雷，加上當時可能打法、選手習慣不同，學長們打了一陣子後，就沒再出現。」如今隨著打擊觀念演進，他認為再度嘗試這類球棒，或許會迎來不同效果。

▲中信兄弟曾頌恩。（圖／中信兄弟提供）