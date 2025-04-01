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道奇球星也搶訂「魚雷球棒」　主帥羅伯斯：接受創新

▲▼魚雷球棒。（圖／達志影像／美聯社）

▲魚雷球棒。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洋基本季多名球員使用「魚雷球棒」，僅花3場就轟出15支全壘打，引發外界高度關注。隨著這款新型球棒在大聯盟掀起熱潮，球迷也關心道奇是否跟進。根據《洛杉磯時報》報導，目前包括蒙西（Max Muncy）在內的多位道奇球員下單訂購，而總教練羅伯斯（Dave Roberts）也表態支持，強調樂於接受創新。

這款魚雷球棒，因球棒頭部細長、外型酷似魚雷而得名。設計者是曾任洋基分析師、擁有麻省理工學院物理背景的萊哈特（Aaron Leanhardt），他觀察到許多打者希望提升擊球效率與品質，因此開發出這款革命性球棒。

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萊哈特解釋，「概念很簡單，就是把球棒的重量集中在你想擊球的地方，把原本集中在球棒前端的質量移到甜蜜點上。」

▲▼魚雷球棒。（圖／達志影像／美聯社）

根據MLB規則3.02「球棒必須為光滑圓形，不得超過2.61英吋的最大直徑及42英吋長，且須為實木製作。」只要符合此規範，且製造商獲得聯盟許可，就可以使用，因此魚雷球棒目前仍完全合法。

報導指出，道奇隊已有多位球員下單訂製魚雷球棒，打擊教練范斯科約克（Robert Van Scoyoc）也表達高度興趣，「看起來很有趣，不試試看不行吧。」

▲▼道奇蒙西。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇蒙西。（圖／達志影像／美聯社）

蒙西則坦言，棒球歷史上球棒設計幾乎沒有太大改變，「魚雷」的出現可說是顛覆性的創新，他分析自己揮棒時多數擊球點在球棒前端，而魚雷棒反而此處較細，反倒可能不利於他的擊球，不過他仍選擇嘗試，「如果這球棒真的有效，將會為進攻面帶來令人興奮的改變，我願意試試看。」

羅伯斯也認為球棒的創新值得肯定，「棒球是一項重視傳統的運動，因此這的確讓人感到驚訝，但如果能在規則範圍內尋求競爭優勢，發揮工具最大效能，這並不是壞事。」

關鍵字： MLB魚雷球棒道奇蒙西洋基

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