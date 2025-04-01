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太陽徹底涼了？杜蘭特至少休1周　傳馬刺準備搶人組3巨頭

▲▼火箭「惡棍」布魯克斯、太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特（左）至少得傷停1周。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

太陽頭牌杜蘭特（Kevin Durant）前役大扭左腳踝，根據《ESPN》的最新消息，他至少得休養1周，接下來3場作客東區強敵公鹿、塞爾提克和尼克的比賽恐怕都無法上場，對跌出附加賽區的鳳凰城來說，無疑是雪上加霜，想擠進季後賽的希望越來越渺茫。

太陽昨日出戰火箭，第3節還剩6分57秒，當時鳳凰城57比92大幅落後，杜蘭特一次切入過程中踩到火箭前鋒史密斯（Jabari Smith Jr.）的腳，導致左腳踝嚴重扭傷，隨即痛苦倒地，隨後在隊友攙扶下一瘸一拐地走回板凳席，再返回休息室。

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根據《ESPN》的最新消息，杜蘭特至少得休養1周，接下來客場3連戰應該都無法上陣。目前太陽以35勝40敗排在西區第11，落後在附加賽區內、分區第10的國王1場勝差，但鳳凰城僅剩7場例行賽，他們剩餘賽程的「難打」程度還是聯盟之最，情況並不樂觀。

▲▼太陽慘輸給火箭，頭牌杜蘭特還嚴重扭傷，布克喊話要每個人挺身而出。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽慘輸給火箭，頭牌杜蘭特還嚴重扭傷。（圖／達志影像／美聯社）

太陽本季在杜蘭特缺陣時僅拿下2勝11敗，反之他上場時為33勝29敗，若他無法及時復出，鳳凰城晉級季後賽的希望相當渺茫。

現年36歲的杜蘭特本季表現依舊穩定，場均能砍26.6分，投籃命中率達52.7%。在太陽本季恐怕連季後賽都沒得打之下，外界更關心的是這位2屆FMVP的未來動向，《Clutch Points》記者西格爾（Brett Siegel）近日曾撰文披露，馬刺是爭取KD的「黑馬」隊伍。

「有一支黑馬隊伍值得注意，那就是聖安東尼奧馬刺。馬刺剛完成一筆重磅交易，將福克斯（De'Aaron Fox）與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）配對，他們預計在這個休賽季還會有更多動作。」西格爾寫道。

西格爾表示，24歲的年輕側翼瓦塞爾（Devin Vassell）在之前的交易傳聞中就曾被提及，他與馬刺簽下的5年延長合約，每季不到3000萬美元，「若非過去兩年飽受傷病困擾，他本該早就迎來爆發。」

▲▼馬刺溫班亞瑪、太陽杜蘭特。（圖／CFP））

▲馬刺可能成為杜蘭特爭奪戰中的黑馬隊伍？（圖／CFP）

西格爾也提到，巴恩斯（Harrison Barnes）可能會成為馬刺爭取杜蘭特的籌碼之一，「巴恩斯將進入合約最後一年，年薪為1900萬美元。他是一位備受尊重的資深球員，本季在球隊中展現了領導力與責任感，這也讓他成為馬刺尋求升級戰力的可行籌碼。」

若馬刺真能換來杜蘭特，勢必將徹底改變NBA版圖。杜蘭特能與福克斯、溫班亞瑪組成3巨頭，黑衫軍將一躍成為西區強權，聯盟中僅有少數隊伍能匹敵如此的攻守多樣性與火力。

關鍵字： NBA太陽馬刺Kevin Durant杜蘭特

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