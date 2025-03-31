不只賈吉很會轟！洋基兩戰狂炸15發全壘打　官網揭「秘密武器」

▲沃爾普（Anthony Volpe）。（圖／達志影像／美聯社）



記者楊舒帆／綜合報導

前一戰狂轟猛炸的洋基，31日（台灣時間）再度以12比3大勝釀酒人，「法官」賈吉（Aaron Judge）火力滿滿連兩場該轟，洋基兩戰合計15轟，「魚雷棒（Torpedo）」引起關注。

據大聯盟官網報導，洋基的游擊手沃爾普（Anthony Volpe）展示了他的新棒，並介紹了他在左手持的舊棒和右手持的「魚雷棒」的區別。與傳統的棒子不同，這款「魚雷棒」的棒身位於打者手部更接近的地方，並且在大聯盟官方確認這款棒子並未違反規定後，這款創新的棒子在大聯盟掀起了熱議。

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洋基隊在開季的主場系列賽中創下了15支全壘打的記錄，沃爾普自己也打出了三分全壘打。沃爾普說。「越大越能夠在擊球點上使用這個棒身，對我來說很有道理。」

這款「魚雷棒」在比賽後引起了廣泛關注，特別是在YES Network的直播中，主播（Michael Kay）提到，洋基的數據分析部門進行了一項研究，顯示沃爾普常常擊中球棒的標籤區，而不是棒身的甜蜜點。

為了解決這個問題，沃爾普的維克圖斯（Victus）棒身被設計得更加堅固，並且頂端部分更纖細。除沃爾普之外，齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）、貝林傑（Cody Bellinger）、葛斯密特（Paul Goldschmidt）和威爾斯（Austin Wells）等球員也都使用這款「魚雷棒」，並在春訓及上賽季期間進行過使用。這項創新是由前洋基分析師萊哈特（Aaron Leanhardt）提出的。

有趣的是，史坦頓（Giancarlo Stanton）卻曾將他的肘部受傷歸咎於「棒子的調整」，但他並未提供更多細節。洋基外野手多明格茲（Jasson Domínguez）表示，史坦頓也是這款棒子的使用者之一。

不管怎麼樣，「魚雷棒」的討論在大聯盟內部熱度不減，「每次我站上壘包，大家都會問我這個棒子怎麼樣。」沃爾普說。

貝林傑認為這款棒子的平衡感比其他棒子更好。「對我來說，最大的好處是重量分布。重量更接近我的手，因此它感覺比較輕。這對我來說是最大的好處。顯然，越大的甜蜜點就意味著更大的容錯範圍。」

釀酒人投手柯提斯（Nestor Cortes）在比賽中被「魚雷棒」的使用者（戈德施密特、貝林傑、威爾斯、沃爾佩）擊出4支全壘打，但柯提斯認為，這些棒子並不是問題所在。「這對我來說沒什麼新鮮的。」柯提斯說，他在去年曾與這些棒子對陣過。「我知道有些人去年用過這些棒子。我理解背後的科學和技術，對我來說沒什麼影響。」

洋基教頭布恩（Aaron Boone）表示，他不認為這些新棒子會對比賽產生重大影響，並將這種變化比作高爾夫球手在挑選球桿時的選擇。布恩說，「這體現在很多不同的方面；無論是棒子模型，沃爾普的跑壘盜壘，還是守備轉換。我們投入很多方面，在每一種方式上都在努力提升。而這些棒子都符合大聯盟的標準。當我打球的時候，我大概會用六七支不同型號的棒子……這些都不新鮮。只是現在更多人投入來優化球員。」