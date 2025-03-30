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平野惠一澄清生氣傳聞　大巨蛋「掛蛋」揭兄弟最大課題

▲▼中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟開幕戰遭統一獅完封，以0比8落敗，平野惠一賽後婉拒受訪，雖有生氣的傳聞，但他在30日賽前澄清，自己並未生氣，並指出兄弟隊最大的課題是「慢熱」。

「昨天賽後沒有特別跟球員說什麼。」平野惠一表示，「每天都會有例行教練會議。」他提到看到一些評論說他生氣，但他在賽前訪問中澄清，「我沒有啊！為什麼會有這個不一樣的說法，但這可能就是兄弟被關注的證據。」

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兄弟季前一週熱身賽在大巨蛋分別以0比3不敵樂天桃猿、0比6不敵富邦悍將，而開幕戰也掛了9個零。對此，平野惠一回應道，「巨蛋的場地和室外場地不同，攻擊環境需要做調整。去年有段時間在大巨蛋打擊不太好，春訓期間有做些調整，和去年狀況差不多，步調比較慢一些。」

開幕戰擠滿4萬名球迷，又是例行賽首戰，平野惠一說，「大家都很興奮、出力打，這是自然的。球員是否有意識該怎麼做才比較重要，昨天比較可惜沒有做好。」

「這幾年，這支球隊的課題是，球季開始比較慢，狀況拉起來的速度較慢，我不太擔心這一點，希望大家能調整出來，我相信選手會做出調度。」平野惠一說。

關鍵字： 中信兄弟平野惠一開幕戰慢熱失利

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