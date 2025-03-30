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太陽布克數據下滑　甜瓜安東尼點原因：美國隊影響

▲▼布克。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽明星後衛布克本季數據下滑。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

鳳凰城太陽本季戰績不盡理想，明星後衛布克（Devin Booker）的表現也明顯下滑。對此，前NBA球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）提出一項特別的觀點，他認為布克正受到美國隊文化的影響。

太陽目前戰績35勝39敗，賽季僅剩8場例行賽，他們落後第10種子達拉斯獨行俠1場勝差，季後賽形勢緊繃。而布克本季場均僅得25.3分、投籃命中率45.3%，2項數據皆創下自2017-18賽季以來新低。

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在播客節目《7PM in Brooklyn》中，退役球員蓋伊（Rudy Gay）指出，「布克今年是他職業生涯中最糟的1個賽季。」而安東尼則提出他獨到的看法，「我認為布克是因為受到美國隊的影響，這不是負面的影響，而是一種文化上的改變。」

▲▼布克。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國隊時期布克。（圖／達志影像／美聯社）

布克在2024年參與巴黎奧運，協助美國隊奪金，當時他在美國隊並不是主攻手的角色，而是偏向防守與組織，他場均僅出手7.3次，排名隊內第6，得分也低於詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）與艾德華茲（Anthony Edwards）。

安東尼表示，「效力美國隊時，大家都會跟你說『你要多做一點別的事，要去做髒活』，而這些話會永遠留在你心裡。」他接著說，「當你參與過那樣的環境，體會到如何贏球的細節，你的心態就會變了，布克回到太陽後，開始想犧牲自己，他可能心裡想，『我今年不要場均30分，我要改打組織，提高助攻數。』」

▲▼布克。（圖／達志影像／美聯社）

▲布克本季多以助攻優先。（圖／達志影像／美聯社）

安東尼直言，布克正經歷一種「心理遊戲」，試圖將國際賽的學習經驗套用在NBA賽場上，這種自我調整雖有其道理，但也可能影響到球隊戰績。

3月以來，布克場均僅得21.9分，投籃命中率為44.5%，若太陽要在最後關頭衝進季後賽，或許布克需要重新找回過去那種侵略性的得分心態。

關鍵字： NBA布克安東尼太陽美國隊

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