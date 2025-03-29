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「夜王」盧峻翔難得休息！　領航猿多點開花射獵鷹收4連勝

▲▼領航猿盧峻翔、關達祐、李家慷、林子洧。（圖／PLG提供）

▲「夜王」盧峻翔（中）輪休，領航猿照樣取勝。（圖／PLG提供）

記者游郁香／綜合報導

「夜王」盧峻翔這個月4線作戰，一度7天內打了4場比賽且場場先發，考量到他的身體狀況，桃園璞園領航猿決定讓他本周輪休。儘管如此，領航猿今（29）日仍在全隊多點開花之下，以111比102擊敗台南台鋼獵鷹，收下4連勝。若是台北富邦勇士明日能打贏領航猿，就能鎖定本季例行賽第2。

盧峻翔3月接連參與PLG職籃、東超、亞洲盃資格賽外卡賽和BCL資格賽，24日作客馬來西亞隊伍亞森美蘭金群利金鹿一役，還在溼熱的場館打到2度延長，賽後累到全身抽筋、無法說話。考量到「夜王」近來體力負擔過重，領航猿昨日宣布，盧峻翔這個周末兩場PLG例行賽都不會上場。

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▲▼領航猿盧峻翔、關達祐、李家慷、林子洧。（圖／PLG提供）

▲領航猿李家慷。（圖／PLG提供）

雖然少了當家一哥，領航猿團隊發揮依舊穩定，此役有多達6人得分上雙，布依德砍下22分、9籃板；瓊斯繳出19分、9籃板；頂替盧峻翔先發的關達祐有17分、6助攻進帳；李家慷拿14分、2助攻；林子洧攻下個人生涯新高的12分；伯朗也有12分，另抓6籃板。

領航猿第3節曾遭獵鷹反超比數，不過利用對手單節出現6次失誤，很快追上比數，節末在李家慷砍進外線，瓊斯、布依德也跳出來搶分之下，再次要回領先，以87比80進入決勝節，最終就以111比102取勝。

▲▼領航猿盧峻翔、關達祐、李家慷、林子洧。（圖／PLG提供）

▲領航猿林子洧。（圖／PLG提供）

落敗的獵鷹以翟蒙攻下26分最高；谷毛唯嘉送出20助攻創下聯盟例行賽單場紀錄，原紀錄由國王林書緯所保持（19次）。

由於獵鷹今日輸球，富邦勇士明日若能擊敗領航猿，就能鎖定例行賽第2，取得首輪季後賽主場優勢，獵鷹則會掉到第3。

獵鷹本季僅剩1場比賽，就算能贏，與勇士取得相同的勝場數，雙方必須比較對戰勝場數，獵鷹與勇士本季交手，勇士取得5勝、獵鷹拿3勝。基於勇士在此對戰組合中取得較多勝場數，他們將成為本季例行賽排名第2的球隊。

▲▼領航猿盧峻翔、關達祐、李家慷、林子洧。（圖／PLG提供）

▲領航猿關達祐。（圖／PLG提供）

關鍵字： PLG領航猿李家慷盧峻翔

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