史上最貴男人開轟！索托首轟助大都會開胡　笑納太空人噓聲

▲大都會強打索托擊出本季首轟。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紐約大都會在客場開季系列賽第2戰中迎來本季首勝,新加盟的強打外野手索托(Juan Soto)在此役敲出換東家後的首發全壘打,展現史上最大轉隊合約球星的價值,幫助球隊以3比1擊敗太空人。

2局上,大都會靠著第5棒文托斯(Mark Vientos)與第6棒溫克(Jesse Winker)接連擊出適時安打先馳得點。

3局上,大都會強打索托鎖定太空人先發右投布朗(Hunter Brown)一顆96英里(約154.4公里)的內角高卡特球,將球掃向右外野看台,擊出轉隊後的首轟,也為球隊貢獻保險分。這發全壘打擊球初速107.3英里(約172.6公里)、飛行距離390英尺(約118.8公尺),堪稱完美擊球。

Juan Soto makes it official with his first @Mets home run! pic.twitter.com/WFhnm2rzTg