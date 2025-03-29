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史上最貴男人開轟！索托首轟助大都會開胡　笑納太空人噓聲

▲▼大都會強打索托擊出本季首轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會強打索托擊出本季首轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紐約大都會在客場開季系列賽第2戰中迎來本季首勝，新加盟的強打外野手索托（Juan Soto）在此役敲出換東家後的首發全壘打，展現史上最大轉隊合約球星的價值，幫助球隊以3比1擊敗太空人。

2局上，大都會靠著第5棒文托斯（Mark Vientos）與第6棒溫克（Jesse Winker）接連擊出適時安打先馳得點。

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3局上，大都會強打索托鎖定太空人先發右投布朗（Hunter Brown）一顆96英里（約154.4公里）的內角高卡特球，將球掃向右外野看台，擊出轉隊後的首轟，也為球隊貢獻保險分。這發全壘打擊球初速107.3英里（約172.6公里）、飛行距離390英尺（約118.8公尺），堪稱完美擊球。

索托回到休息區時，隊友紛紛送上祝賀，自己臉上也露出滿意笑容。他賽後表示，這一球是早就鎖定的球路，「我那一球真的看得非常清楚。」

雖然此戰在敵地進行，但索托絲毫不受噓聲影響，他表示，「我記得小時候有人說過，如果你沒被噓，就代表你還不夠成功，對我來說，被噓反而讓我覺得更有意義。」

大都會先發投手梅吉爾（Tylor Megill）主投5局僅失1分、送出6次三振。6局起由蓋瑞特（Reed Garrett）、明特（A.J. Minter）、史坦克（Ryne Stanek）與終結者迪亞茲（Edwin Diaz）聯手完成無失分接力，成功封鎖太空人打線，確保勝利到手。

現年26歲的索托，2018年以19歲之齡登上大聯盟，至今累積打擊率0.285、201轟、592打點，上壘率0.421、OPS 0.953，自2020年起連5年獲得銀棒獎。

去年季後，索托以15年總額7億6500萬美元與大都會簽約，超越大谷翔平2023年與道奇簽下的10年7億美元紀錄，成為職業運動史上總額最高的轉隊合約持有者。

關鍵字： MLB索托大都會

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