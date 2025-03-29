林昱珉未列3A開季名單！外媒曝最新動態：先從2A出發

▲ 台灣好手林昱珉未入響尾蛇3A名單，球迷關注。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒小聯盟3A賽季今日正式開打，亞利桑那響尾蛇3A雷諾王牌隊（Reno Aces）宣布開季名單，台灣投手林昱珉的名字卻未在名單之列，引起球迷關注。美媒透露這位台灣好手的最新動向，將先從2A出發。

林昱珉上季主要效力於小聯盟2A層級，交出亮眼表現。他以先發投手身份登板19場，戰績為3勝6敗，防禦率4.28，累積94.2局投球，送出90次三振，並於賽季末段短暫升上3A出賽1場。

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值得注意的是，林昱珉在季後代表中華台灣隊參加世界棒球12強賽，扛起王牌投手重任，預賽對韓國隊投出4.2局僅失2分，更在冠軍戰對日本隊繳出4局無失分強勢封鎖，成為台灣奪得冠軍的關鍵功臣。

林昱珉先前接受媒體採訪時透露，原本收到響尾蛇隊邀請參加大聯盟春訓的通知，但由於參加12強賽事以及喜獲新生女兒，他向球團請假延後報到，直到3月7日，才搭機返美與球隊會合，準備迎接新賽季的挑戰 。

《運動畫刊》響尾蛇隊專欄作家沙默斯（Jack Sommers）指出，由於林昱珉加入春訓的時間較晚，他今年將先在2A的阿馬里洛土撥鼠隊（Amarillo Sod Poodles）開始新賽季。球團計劃給他一些時間調整狀態，待他準備充分後再升回3A層級。

「林昱珉是響尾蛇農場系統中極具潛力的投手之一。」沙默斯在報導中指出，「球團對他的未來發展仍抱持高度期待，只是考量到他春訓報到較晚，需要更多時間調整，因此安排他先在2A開季。」

林昱珉在今年響尾蛇農場排名第11名。球探特別給予他的變速球60分的高分評價，這將成為他在美國發展職業生涯的最大武器。此外，雖然他的球速並未達到大聯盟等級的強勢水準，但透過優異的變化球深度與穩定的控球，仍然具備作為先發投手的可能性，有望成為第5號先發。