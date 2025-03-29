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柯瑞復出勇士就止敗！曝傷勢是深層挫傷　巴特勒締隊史最快紀錄

記者游郁香／綜合報導

勇士今（29）日喜迎天王柯瑞（Stephen Curry）傷癒復出，他出賽34分鐘攻下23分、6助攻、3抄截，包辦5顆三分彈，率隊以111比95擊敗鵜鶘止住2連敗。儘管在紐奧良主力缺陣下，灣區軍團贏得不算漂亮，不過咖哩大神與巴特勒（Jimmy Butler）都繳出高效表現，成為此役的亮點。

勇士此役直到第2節剩下4分51秒才首次取得領先，整場比賽都在與本季僅拿20勝、傷兵滿營的鵜鶘苦戰。不過隨著比賽進行，勇士逐漸穩定輸出，從首節的21分提升至次節29分、第三節33分，末節更打出28比13的攻勢拉開分差，最終拿下勝利。

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▲▼勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞復出。（圖／達志影像／美聯社）

過去2戰因為骨盆挫傷高掛免戰牌的勇士一哥柯瑞，今日迎來復出之戰，雖然手感一般，整場21投7中、三分球16投5中，但他次節單節爆砍13分，成為球隊扭轉局面的關鍵。咖哩大神的第3次三分出手，為勇士投進本場首記外線，終結全隊開賽前10次三分出手都落空的窘境。

柯瑞上半場貢獻16分，其他先發合計僅得12分。下半場他再添7分，展現穩定場上節奏的關鍵價值。

▲▼勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒再締隊史最快紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

除了柯瑞，巴特勒也繳出18分、10籃板的雙十數據，他成為勇士隊史最快完成至少350分、100籃板與100助攻的球員，為球隊提供穩定支援。

板凳方面，庫明加（Jonathan Kuminga）貢獻16分、7籃板；波斯特（Quinten Post）與希爾德（Buddy Hield）也分別挹注15分與11分。

雖然勇士最終勝出，但外線持續低迷，全隊三分球55投僅13中（命中率23.6%），其中只有柯瑞、波斯特與希爾德命中超過一球，其餘球員合計24投僅3中。接下來面對更強對手，如何找到柯瑞以外穩定的外線火力，將是勇士能否提升競爭力的關鍵。

柯瑞賽後透露，這次的傷勢讓他想起2021年在休士頓摔傷尾椎的意外，但這次情況沒有那麼嚴重。當時是輕微骨裂，這次則是較深層的挫傷。

▲▼勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞此戰攻下23分。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞巴特勒

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