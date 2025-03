柯瑞復出勇士就止敗！曝傷勢是深層挫傷　巴特勒締隊史最快紀錄

記者游郁香/綜合報導

勇士今(29)日喜迎天王柯瑞(Stephen Curry)傷癒復出,他出賽34分鐘攻下23分、6助攻、3抄截,包辦5顆三分彈,率隊以111比95擊敗鵜鶘止住2連敗。儘管在紐奧良主力缺陣下,灣區軍團贏得不算漂亮,不過咖哩大神與巴特勒(Jimmy Butler)都繳出高效表現,成為此役的亮點。

勇士此役直到第2節剩下4分51秒才首次取得領先,整場比賽都在與本季僅拿20勝、傷兵滿營的鵜鶘苦戰。不過隨著比賽進行,勇士逐漸穩定輸出,從首節的21分提升至次節29分、第三節33分,末節更打出28比13的攻勢拉開分差,最終拿下勝利。

▲勇士天王柯瑞復出。(圖/達志影像/美聯社)

過去2戰因為骨盆挫傷高掛免戰牌的勇士一哥柯瑞,今日迎來復出之戰,雖然手感一般,整場21投7中、三分球16投5中,但他次節單節爆砍13分,成為球隊扭轉局面的關鍵。咖哩大神的第3次三分出手,為勇士投進本場首記外線,終結全隊開賽前10次三分出手都落空的窘境。

柯瑞上半場貢獻16分,其他先發合計僅得12分。下半場他再添7分,展現穩定場上節奏的關鍵價值。

▲巴特勒再締隊史最快紀錄。(圖/達志影像/美聯社)

除了柯瑞,巴特勒也繳出18分、10籃板的雙十數據,他成為勇士隊史最快完成至少350分、100籃板與100助攻的球員,為球隊提供穩定支援。

板凳方面,庫明加(Jonathan Kuminga)貢獻16分、7籃板;波斯特(Quinten Post)與希爾德(Buddy Hield)也分別挹注15分與11分。

雖然勇士最終勝出,但外線持續低迷,全隊三分球55投僅13中(命中率23.6%),其中只有柯瑞、波斯特與希爾德命中超過一球,其餘球員合計24投僅3中。接下來面對更強對手,如何找到柯瑞以外穩定的外線火力,將是勇士能否提升競爭力的關鍵。

Steph Curry said his recent injury reminded him of that hard fall on his tailbone in Houston back in 2021. But this one isn’t as bad. Deep contusion as opposed to hairline fracture in 2021.



Here is full health update from Curry pic.twitter.com/2OCtFQHkYI