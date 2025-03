大谷、艾德曼今挑戰連3場開轟！前隊友先領冠軍戒指再對決

▲ 大谷翔平 。(圖/達志影像/美聯社)

記者王真魚/綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平與艾德曼(Tommy Edman)本賽季至今已分別在第二與第三場比賽開轟,包括日本開幕戰系列的第二戰與美國主場開幕戰。如果今天(28日)的比賽中再次敲出全壘打,將達成連續三場開轟的紀錄。

自2018年踏上大聯盟舞台以來,大谷已經8次完成三連轟,分別發生在:

2018年:4月3日~6日、9月4日~7日

2021年:5月16日~18日、6月18日~20日、6月27日~29日

2023年:7月15日~17日

2024年:5月4日~6日、6月20日~22日

至今,他仍未達成四場或以上的連續開轟紀錄。值得一提的是,他的首次連三場開轟發生在2018年天使隊開季的第6至第8場,當時大谷以打者身分出賽的第2戰才正式開啟這波全壘打攻勢,而今年的情況與當時相似。

The first Dodger homer of the season in Tokyo and Los Angeles belongs to Tommy Edman! pic.twitter.com/U6pDJfuDTY