大谷、艾德曼今挑戰連3場開轟！前隊友先領冠軍戒指再對決

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平與艾德曼（Tommy Edman）本賽季至今已分別在第二與第三場比賽開轟，包括日本開幕戰系列的第二戰與美國主場開幕戰。如果今天（28日）的比賽中再次敲出全壘打，將達成連續三場開轟的紀錄。

自2018年踏上大聯盟舞台以來，大谷已經8次完成三連轟，分別發生在：

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2018年：4月3日～6日、9月4日～7日

2021年：5月16日～18日、6月18日～20日、6月27日～29日

2023年：7月15日～17日

2024年：5月4日～6日、6月20日～22日

至今，他仍未達成四場或以上的連續開轟紀錄。值得一提的是，他的首次連三場開轟發生在2018年天使隊開季的第6至第8場，當時大谷以打者身分出賽的第2戰才正式開啟這波全壘打攻勢，而今年的情況與當時相似。

The first Dodger homer of the season in Tokyo and Los Angeles belongs to Tommy Edman! pic.twitter.com/U6pDJfuDTY — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) March 27, 2025

相比之下，2019年升上大聯盟的艾德曼，生涯最長的全壘打連續紀錄為兩場，分別發生在：

2019年：9月14日～15日 2022年：4月14日～15日、9月2日～3日

2024年：9月10日～11日

此外，他在2021年球季最後一場比賽與2022年球季揭幕戰也曾連續開轟，但由於2021年外卡戰3打數3安未有長打，因此不算連續三場開轟。

特別的是，他在2023年曾於兩場比賽內擊出4支全壘打。 今日的比賽，大谷將維持「第一棒・指定打擊」的身分，艾德曼則擔任「第六棒・二壘手」。

相較於之前的比賽，艾德曼的打序有所變動——他在日本開幕系列賽擔任「第二棒二壘手」，回到美國的主場開幕戰則打「第五棒中外野手」。

這場比賽，道奇將面對老虎隊先發投手弗拉赫提（Jack Flaherty）。弗拉赫提去年球季中途從老虎被交易至道奇，並隨隊奪得世界大賽冠軍，賽季結束後成為自由球員，最終在今年2月回到老虎隊。

有趣的是，此役賽前將舉行世界大賽冠軍戒指頒發儀式，弗拉赫提也會和大谷、艾德曼等昔日道奇隊友一同獲頒冠軍戒指，見證這一榮耀時刻。