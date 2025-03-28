公牛隊史僅2人！吉迪平喬丹紀錄　大三元＋史上第9遠壓哨致勝球

BULLS WIN ON AN ELECTRIFYING SEQUENCE ⚡️— NBA (@NBA) March 28, 2025
Patrick Williams triple with 10.3 seconds left.
Coby White for the lead with 6.1 seconds left.
Austin Reaves takes the lead back with 3.3 to go.
Josh Giddey hits the #TissotBuzzerBeater.
CLUTCH BASKETBALL AT ITS FINEST! pic.twitter.com/fPwP3IiVM1
記者游郁香／綜合報導
本季改披公牛戰袍的22歲後場新星吉迪（Josh Giddey），今（28）日對湖人一役繳出生涯代表作，他不僅攻下25分、14籃板、11助攻締造大三元，更在最後7秒完成關鍵抄截、助攻與半場壓哨絕殺，成為芝加哥逆轉最大功臣；根據統計，吉迪還追平了「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）所保持的隊史紀錄。
本場比賽吉迪出賽40分鐘，19投8中飆出25分、14籃板、11助攻、2抄截，三分球9投4中，這是他連續兩場對湖人繳出超水準表現，前一次在洛城主場他也砍下15分、10籃板、17助攻、8抄截的全能數據。
JOSH GIDDEY WINS IT AT THE BUZZER FROM HALF COURT ????
COMPLETES AN 18-POINT 4Q COMEBACK FOR THE BULLS!!#TissotBuzzerBeater #YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/66AbdWc0rw— NBA (@NBA) March 28, 2025[廣告]請繼續往下閱讀...
根據公牛官方統計，吉迪現在與喬丹並列為隊史「唯二」能在10場比賽內累積至少220分、96籃板、100助攻的球員，足見他近況火燙的程度。
吉迪在今日比賽最後7秒的表現堪稱「神蹟」，先是抄掉湖人天王詹姆斯（LeBron James）的球，隨即助攻懷特（Coby White）命中反超三分球，並在終場哨音響起前，從46呎外命中超高難度絕殺三分彈，這記絕殺也是NBA史上「第9遠」的壓哨致勝球。
▲公牛吉迪砍進半場壓哨絕殺。（圖／達志影像／美聯社）
懷特賽後大讚吉迪在末節關鍵時刻錯失拋投後，依然保持「下一球繼續拚」的心態，讓他最終成為最大功臣。吉迪則表示，這是他職業生涯首次投進致勝球，比賽結束後，懷特特地將比賽用球交給吉迪，他緊抱著這顆象徵榮耀的球，難掩感動。
湖人此戰最多領先達18分，終場前5分鐘仍握有13分優勢。然而公牛隨後在主場觀眾面前打出27比12的大逆襲，包括最後10.1秒連續命中3顆神奇三分，戲劇性地收下勝利，這場比賽堪稱本季最精彩戰役之一。
Josh Giddey gets the game ball ❤️ pic.twitter.com/E1vceasRjE— Chicago Bulls (@chicagobulls) March 28, 2025
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