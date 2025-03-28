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公牛隊史僅2人！吉迪平喬丹紀錄　大三元＋史上第9遠壓哨致勝球

記者游郁香／綜合報導

本季改披公牛戰袍的22歲後場新星吉迪（Josh Giddey），今（28）日對湖人一役繳出生涯代表作，他不僅攻下25分、14籃板、11助攻締造大三元，更在最後7秒完成關鍵抄截、助攻與半場壓哨絕殺，成為芝加哥逆轉最大功臣；根據統計，吉迪還追平了「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）所保持的隊史紀錄。

本場比賽吉迪出賽40分鐘，19投8中飆出25分、14籃板、11助攻、2抄截，三分球9投4中，這是他連續兩場對湖人繳出超水準表現，前一次在洛城主場他也砍下15分、10籃板、17助攻、8抄截的全能數據。

根據公牛官方統計，吉迪現在與喬丹並列為隊史「唯二」能在10場比賽內累積至少220分、96籃板、100助攻的球員，足見他近況火燙的程度。

吉迪在今日比賽最後7秒的表現堪稱「神蹟」，先是抄掉湖人天王詹姆斯（LeBron James）的球，隨即助攻懷特（Coby White）命中反超三分球，並在終場哨音響起前，從46呎外命中超高難度絕殺三分彈，這記絕殺也是NBA史上「第9遠」的壓哨致勝球。

▲▼湖人天王詹姆斯發生致命失誤，目睹公牛吉迪砍進半場壓哨絕殺。（圖／達志影像／美聯社）

▲公牛吉迪砍進半場壓哨絕殺。（圖／達志影像／美聯社）

懷特賽後大讚吉迪在末節關鍵時刻錯失拋投後，依然保持「下一球繼續拚」的心態，讓他最終成為最大功臣。吉迪則表示，這是他職業生涯首次投進致勝球，比賽結束後，懷特特地將比賽用球交給吉迪，他緊抱著這顆象徵榮耀的球，難掩感動。

湖人此戰最多領先達18分，終場前5分鐘仍握有13分優勢。然而公牛隨後在主場觀眾面前打出27比12的大逆襲，包括最後10.1秒連續命中3顆神奇三分，戲劇性地收下勝利，這場比賽堪稱本季最精彩戰役之一。

關鍵字： NBA公牛湖人吉迪喬丹

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