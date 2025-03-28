大谷翔平開轟後霸氣喊：連霸是最大目標，今天是第一步！

記者王真魚／綜合報導

道奇隊球星大谷翔平今在美國本土開幕戰中敲出本季第2發全壘打，為球隊的勝利貢獻關鍵一擊。幫助球隊終場5比4險勝老虎。他在賽後直呼，真的很想贏，「總算在關鍵時刻打出來了。」

當時比數為4比3，大谷在第4打席、7局下2出局時面對右投漢斯菲（Brenan Hanifee），在滿球數的情況下鎖定一顆外角時速95.8英里（約154公里）的二縫線快速球，將球轟向左外野觀眾席。

大谷翔平賽後回顧這打席表示，「我的想法很簡單，就是把握好進壘的好球。如果是四壞球也沒關係，重點是能確實選球。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這發全壘打最終成為比賽勝負的關鍵，大谷也幫助道奇開季拿下3連勝。他表示，「因為是（美國）開幕戰，所以真的很想贏。能打出一場好比賽並獲勝，現在要馬上調整心態準備明天的比賽。我想『連霸』才是我們最大的目標，今天就是朝那一步邁出的起點。」

▲大谷翔平本季第2轟助道奇擊退老虎 賽後喊話「連霸是目標」 。（圖／達志影像／美聯社）