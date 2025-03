湖人季後賽名單成形！將「雙向合約」奇兵轉正　釋出昔杜克天才

▲湖人將雙向合約奇兵古德溫轉正。(圖/翻攝自X/Los Angeles Lakers)

記者游郁香/綜合報導

洛杉磯湖人今(28)日宣布,將領雙向合約的後場奇兵古德溫(Jordan Goodwin)轉正,雙方簽下兩年正式合約,確保他能出戰季後賽,為了騰出名額,昔日「杜克三王」之一的天才前鋒瑞迪許(Cam Reddish)成了犧牲品,遭到洛城釋出。

26歲的古德溫是2021年落選新秀,他曾效力華盛頓巫師、鳳凰城太陽與曼菲斯灰熊,去年秋天與湖人簽約,卻因季前受傷被下放至G聯盟,直到今年2月初才與湖人簽下雙向合約。

古德溫過去兩個月表現穩定,逐步在主帥瑞迪克(J.J. Redick)的輪替中站穩腳步,不過在27日打完對溜馬的比賽,他已用盡雙向合約所允許的NBA出賽次數。根據聯盟規定,雙向球員每季最多可列入NBA出賽名單50場,或按比例調整的場次上限。古德溫的合約為比例調整後的19場,而他已經全部用完。

