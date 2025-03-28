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湖人季後賽名單成形！將「雙向合約」奇兵轉正　釋出昔杜克天才

▲▼湖人將雙向合約奇兵古德溫轉正。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

▲湖人將雙向合約奇兵古德溫轉正。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯湖人今（28）日宣布，將領雙向合約的後場奇兵古德溫（Jordan Goodwin）轉正，雙方簽下兩年正式合約，確保他能出戰季後賽，為了騰出名額，昔日「杜克三王」之一的天才前鋒瑞迪許（Cam Reddish）成了犧牲品，遭到洛城釋出。

26歲的古德溫是2021年落選新秀，他曾效力華盛頓巫師、鳳凰城太陽與曼菲斯灰熊，去年秋天與湖人簽約，卻因季前受傷被下放至G聯盟，直到今年2月初才與湖人簽下雙向合約。

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古德溫過去兩個月表現穩定，逐步在主帥瑞迪克（J.J. Redick）的輪替中站穩腳步，不過在27日打完對溜馬的比賽，他已用盡雙向合約所允許的NBA出賽次數。根據聯盟規定，雙向球員每季最多可列入NBA出賽名單50場，或按比例調整的場次上限。古德溫的合約為比例調整後的19場，而他已經全部用完。

古德溫這19戰場均貢獻6.4分、3.9籃板與1.4助攻，投籃命中率47%、三分球命中率41.3%，同時展現出不俗的防守效率。最終湖人決定將他「轉正」，與他簽下一紙2年合約，為了替他騰出空間，昔日的天才前鋒瑞迪許遭到釋出。

瑞迪許上季在前任總教練漢姆（Darvin Ham）麾下先發26場，但瑞迪克接掌兵符後，瑞迪許本季雖仍有8場先發，整體上場時間明顯下滑。

瑞迪許與新秀射手柯奈特（Dalton Knecht）原本在2月交易截止日前被打包送往夏洛特黃蜂，卻因對方中鋒威廉斯（Mark Williams）體檢未過，導致交易告吹，兩人也因此回到洛杉磯。如今湖人做出正式決定，將瑞迪許釋出，湖人季後賽名單佈局已逐漸成形。

關鍵字： NBA湖人古德溫Jordan Goodwin瑞迪許

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