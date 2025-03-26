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中信兄弟×必應創造繼五月天後再度合作　打造史上最強開幕演出

▲▼ 中信兄弟再度攜手「必應創造」！打造史無前例開幕秀、引爆進化黃潮！（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟再度攜手「必應創造」！打造史無前例開幕秀、引爆進化黃潮！（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

2025年中華職棒賽季即將正式開打，中信兄弟將於3月29日（六）及3月30日（日）於臺北大巨蛋舉辦【進化 Evolution!】開幕系列戰，精心策劃歷年最高規格的開幕秀。此次開幕戰以「進化」為主題，結合燈光、音樂、舞蹈與棒球應援文化，為球迷帶來前所未見的視覺與聽覺饗宴，正式揭開新賽季序幕。

二度攜手必應 創造開幕演出新標竿

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本次開幕戰中信兄弟再度與必應創造合作，繼去年【The Last Together 周思齊引退賽】五月天驚喜登場後，雙方再次攜手，希望透過必應團隊堅強的策畫與製作實力，打造職棒史上最震撼的開幕演出。從演出策劃、導演統籌，到燈光、音響等硬體設計，皆由必應團隊操刀，力求帶給球迷難以忘懷的感官體驗。

Light Up Together! Energy進化再登場

首戰賽前開幕儀式將以「光」為意象，透過燈光與雷射效果，點燃全場熱情，象徵新球季的希望與期待。除了Passion Sisters 與小翔將帶來震撼舞蹈，也再度邀請 Energy 於開幕戰登場。今年，他們與兄弟一同「進化」，除了帶來耳熟能詳的爆紅舞曲，更結合更強大的舞台視覺效果，將大巨蛋打造成屬於棒球的嘉年華，與球迷共同迎接嶄新賽季！

B Evolution! 賴皮 x Avantgardey 引爆黃潮能量

第二戰賽前演出將再度進化，邀請來自日本大阪的超人氣舞團 Avantgardey，以及「國語作業簿」主理人 賴皮 MR.SKIN，聯手 Passion Sisters 與百人舞團，重新詮釋華語棒球金曲與中信兄弟嗆司曲。當經典旋律響徹球場，球迷將化身黃潮大合唱，應援聲勢達到最高潮，營造前所未有的熱血氛圍。

中信兄弟球團表示，今年開幕戰以「進化」為主題，透過更高規格的演出與場內體驗，展現球隊持續突破自我的精神，並邀請所有球迷一同見證這場進化黃潮，共同迎接全新的冠軍之旅！

3/29開幕儀式預計於16:10正式開始；3/30賽前演出預計於16:20正式開始，屆時場內將關閉燈光，請球迷朋友們提早入場就座，共同欣賞精彩表演。

關鍵字： 中信兄弟開幕秀必應團隊EnergyAvantgardey中職

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