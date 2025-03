新控球之神再創NBA紀錄！連11場雙十　溜馬8戰7勝穩居東區第4

PACERS BASKETBALL ???? Myles Turner block ➡️ Haliburton alley-oop ➡️ Siakam SLAM Indiana gets their 5th straight win and 8th in a row at home!! pic.twitter.com/dTnecAVXeY

記者游郁香/綜合報導

溜馬「新控球之神」哈利伯頓(Tyrese Haliburton)再度展現控場功力,他今(25)日對戰灰狼攻下24分、11助攻,完成連續11場雙十表現,成為印第安納隊史第3位達成此成就的球員,率隊以119比103大勝明尼蘇達,近8戰7勝,持續穩居東區第4。

Haliburton started the second half with EIGHT STRAIGHT POINTS ????‍????



This stepback triple capped off the run for Indy! pic.twitter.com/hB8L8Gz4w7