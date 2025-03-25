新控球之神再創NBA紀錄！連11場雙十　溜馬8戰7勝穩居東區第4

PACERS BASKETBALL ????



Myles Turner block ➡️ Haliburton alley-oop ➡️ Siakam SLAM



Indiana gets their 5th straight win and 8th in a row at home!! pic.twitter.com/dTnecAVXeY — NBA (@NBA) March 25, 2025

記者游郁香／綜合報導

溜馬「新控球之神」哈利伯頓（Tyrese Haliburton）再度展現控場功力，他今（25）日對戰灰狼攻下24分、11助攻，完成連續11場雙十表現，成為印第安納隊史第3位達成此成就的球員，率隊以119比103大勝明尼蘇達，近8戰7勝，持續穩居東區第4。

Haliburton started the second half with EIGHT STRAIGHT POINTS ????‍????



This stepback triple capped off the run for Indy! pic.twitter.com/hB8L8Gz4w7 — NBA (@NBA) March 25, 2025

哈利伯頓此役出賽不到30分鐘，就以16投9中飆出24分、11助攻和4籃板，外帶1抄截，包含3記三分球。根據統計，哈利伯頓在單場出賽30分鐘以下，繳出至少20分、10助攻的比賽場次，排名歷史第10位。

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▲溜馬新控球之神哈利伯頓（左）連11場繳出雙十數據。（圖／達志影像／美聯社）

溜馬近期氣勢如虹，在這一戰以119比103狂勝灰狼後拉出5連勝，近8戰更豪取7勝。本場比賽共有6名溜馬球員得分上雙，除了哈利伯頓外，托平（Obi Toppin）是另一位得分突破20大關的球員，他從板凳帶來火力，三分球10投6中貢獻20分；全隊共投進13記三分，其中9記集中在第3節，前3節打完拉開95比73、22分差距奠定勝基。

反觀灰狼，里德（Naz Reid）攻下全隊最高20分，當家球星艾德華茲（Anthony Edwards）帶傷上陣砍下17分，「法國巨塔」戈貝爾（Rudy Gobert）則繳出16分、16籃板，但球隊自7連勝被終止以來表現急轉直下，近4戰苦吞3敗，西區排名滑落至第8。

目前溜馬戰績則來到42勝29敗，仍領先公鹿，穩住東區第4的位置，在近期的主場5連戰中已拿下4勝，團隊狀態相當火燙。

▲溜馬新控球之神哈利伯頓（左）再締聯盟紀錄。（圖／達志影像／美聯社）