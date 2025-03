戴維斯復出全能秀！獨行俠難得連勝　吐煎熬心聲：沒想過不回來

Welcome back, Anthony Davis ???? AD is on the board early in his return from an 18-game absence! Mavs/Nets underway on NBA League Pass. pic.twitter.com/t9oNbwqF5X

記者游郁香/綜合報導

明星長人戴維斯(Anthony Davis)在缺席18場後終於復出,他今(25)日回歸先發出戰籃網,儘管上場時間被限制在27分鐘,仍繳出12分、6籃板、3助攻、1抄截、1阻攻的全能表現,幫助獨行俠以120比101喜迎2連勝,賽後他喊話,「如果我們有機會打附加賽,我要確保自己已經找回比賽節奏。」

受到嚴重傷病問題困擾的獨行俠,今日總算迎回入隊首秀後就因內收肌拉傷倒下的明星長人戴維斯,「一眉」此戰先發登場,出賽27分鐘以9投6中貢獻12分、6籃板、3助攻,帶領球隊迎來重要勝利。

主帥奇德(Jason Kidd)賽後表示,「這是一場正面經驗,我們刻意控制他的上場時間,我認為他做得非常出色,節奏掌握得很好。通常球星回歸大家會猛餵球給他,但隊友們今天選擇打得有侵略性,讓球自然找到他,這是非常成熟的表現。」

▲獨行俠新援戴維斯終於復出。(圖/路透)

戴維斯則說,他不願「坐視」球隊陷入劣勢,「我不是那種會輕易放棄、選擇坐板凳的人。我覺得自己狀態夠好就會上場。我們有目標,即使目前人手不足、還沒百分百健康,但加福德(Daniel Gafford)和里夫利二世(Dereck Lively II)也快回來了。如果我們有機會打附加賽,我要確保自己已經找回比賽節奏。」

談到過去6周因內收肌拉傷缺陣的心情,戴維斯坦言,「看到隊友們每晚都在拚戰真的很難受。有時贏下激戰,有時輸掉1分差的比賽,有時大勝對手,也有時被痛宰……對我來說,從來沒有想過自己不回來打球。」

