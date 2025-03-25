戴維斯復出全能秀！獨行俠難得連勝　吐煎熬心聲：沒想過不回來

Welcome back, Anthony Davis ????



AD is on the board early in his return from an 18-game absence!



Mavs/Nets underway on NBA League Pass. pic.twitter.com/t9oNbwqF5X — NBA (@NBA) March 24, 2025

記者游郁香／綜合報導

明星長人戴維斯（Anthony Davis）在缺席18場後終於復出，他今（25）日回歸先發出戰籃網，儘管上場時間被限制在27分鐘，仍繳出12分、6籃板、3助攻、1抄截、1阻攻的全能表現，幫助獨行俠以120比101喜迎2連勝，賽後他喊話，「如果我們有機會打附加賽，我要確保自己已經找回比賽節奏。」

受到嚴重傷病問題困擾的獨行俠，今日總算迎回入隊首秀後就因內收肌拉傷倒下的明星長人戴維斯，「一眉」此戰先發登場，出賽27分鐘以9投6中貢獻12分、6籃板、3助攻，帶領球隊迎來重要勝利。

主帥奇德（Jason Kidd）賽後表示，「這是一場正面經驗，我們刻意控制他的上場時間，我認為他做得非常出色，節奏掌握得很好。通常球星回歸大家會猛餵球給他，但隊友們今天選擇打得有侵略性，讓球自然找到他，這是非常成熟的表現。」

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▲獨行俠新援戴維斯終於復出。（圖／路透）

戴維斯則說，他不願「坐視」球隊陷入劣勢，「我不是那種會輕易放棄、選擇坐板凳的人。我覺得自己狀態夠好就會上場。我們有目標，即使目前人手不足、還沒百分百健康，但加福德（Daniel Gafford）和里夫利二世（Dereck Lively II）也快回來了。如果我們有機會打附加賽，我要確保自己已經找回比賽節奏。」

談到過去6周因內收肌拉傷缺陣的心情，戴維斯坦言，「看到隊友們每晚都在拚戰真的很難受。有時贏下激戰，有時輸掉1分差的比賽，有時大勝對手，也有時被痛宰……對我來說，從來沒有想過自己不回來打球。」

Anthony Davis on the last 6 weeks since suffering his adductor strain:



“It was tough seeing these guys battling every night. Winning close games. Losing close games. Blowing teams out. Getting blown out…For me, it was never a thought about if I was going to come back & play.” pic.twitter.com/2C7s1OIngc — Mike Curtis (@MikeACurtis2) March 25, 2025

戴維斯2月9日首度以獨行俠球員身份出賽，僅打30分鐘就攻下26分、16籃板、7助攻、3阻攻，展現MVP水準。但他首秀就拉傷內收肌，一路養傷到今日才復出。

戴維斯本季因傷出賽受限，場均仍有25.7分、12籃板、3.4助攻與3阻攻的穩定輸出。隨著他歸隊，獨行俠收下睽違1個月的2連勝，目前戰績35勝37敗位居西區第10，重返附加賽區，不過太陽以34勝37敗緊追在後。

▲獨行俠新援戴維斯終於復出。（圖／路透）