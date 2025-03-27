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「空靈女神」大堀彩閃退今宣布婚訊！嫁男雙好手　小戴、李洋祝福

▲▼「空靈女神」大堀彩宣布婚訊。（圖／翻攝自IG）

▲「空靈女神」大堀彩宣布婚訊。（圖／翻攝自IG，下同）

記者游郁香／綜合報導

日本羽球「空靈女神」大堀彩去年11月拋出退休震撼彈，她今（27）日與馬來西亞男雙好手王耀新一起在社群媒體上公布婚訊，照片中王耀新單膝跪地求婚，大堀彩則穿著優雅的白色洋裝，手捧一大束鮮花，兩人微笑對視，瀰漫幸福氛圍，台灣球后戴資穎、2屆奧運金牌李洋紛紛獻上祝福。

左手持拍的大堀彩在2012年首度登上國際賽場，她去年8月竄升女單世界第9，寫下個人最佳紀錄，卻在11月初無預警宣布退休，消息震驚各界。時隔近5個月，大堀彩今日在社群媒體上公布喜訊，她已接受大馬男雙好手王耀新的求婚，這對「異國戀」情侶修成正果。

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王耀新現年30歲，曾奪下2021年世錦賽男雙銅牌，目前世界排名第33位，他在IG上甜蜜分享，「她說好啦！」加上戴墨鏡和鑽戒的表情符號。

▲▼「空靈女神」大堀彩宣布婚訊。（圖／翻攝自IG）

「我們無比開心能與全世界分享這個喜訊。不同的國籍、不同的文化、不同的生活方式，這些年來，我們學會彼此適應、接受對方的生活方式，也努力理解彼此的文化（當然還是常常吵架 ）。」王耀新最後寫道，「我們的永恆，從今天開始。」

王耀新求婚的地點，場景佈置得非常細緻，現場充滿白色氣球、花卉和綠色植物，中間還有一個發光的霓虹燈招牌寫著「Marry Me」，他捧著鑽戒單膝下跪求婚，兩人微笑對視，充滿了愛意和浪漫氛圍。

大堀彩與王耀新的婚訊一出，台灣球后戴資穎很快就按讚，台灣奧運雙金得主李洋也在下面留言，「恭喜你，兄弟。」

▲▼日本羽球空靈女神大堀彩。（圖／CFP）

▲日本羽球空靈女神大堀彩去年底閃電退休。（圖／CFP）

關鍵字： 羽球日本大堀彩王耀新

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