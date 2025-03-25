FIBA公布亞洲盃16隊名單　「夜王」盧峻翔登官網封面

▲中華隊晉級亞洲盃正賽，「夜王」盧峻翔登上官網封面。（圖／翻攝自FIBA官網）

記者游郁香／綜合報導

FIBA正式公布2025年亞洲盃男籃會內賽最終16支參賽隊伍，中華隊上周順利從附加賽晉級，由桃園璞園領航猿球星「夜王」盧峻翔登上官網封面，成為全亞洲矚目的代表球員之一。

中華隊日前在資格賽第3階段表現出色，在台北和平籃球館接連擊敗關島與泰國，以兩戰全勝之姿拿下G組第一，與同組排名第2的關島攜手晉級。H組賽事則在巴林首都麥納瑪舉行，印度與伊拉克分別擊敗對手取得前兩名，搶下最後兩張會內賽門票。

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加上這4支晉級隊伍，2025年亞洲盃男籃最終16強名單正式底定，包括地主沙烏地阿拉伯，以及先前在3階段資格賽中晉級的澳洲、日本、南韓、中國、菲律賓、紐西蘭、伊朗、黎巴嫩、約旦、卡達與敘利亞等傳統強權。

本屆亞洲盃預定8月5日至17日在沙烏地阿拉伯吉達舉行，分組抽籤儀式將在4月8日進行。屆時16支球隊將分為4組展開循環賽，各組第1名直接晉級8強，第2與第3名須經外卡賽爭取剩餘8強席次；4強落敗的兩支隊伍則爭銅。

衛冕軍澳洲將挑戰3連霸，他們曾在2022年亞洲盃決賽擊敗黎巴嫩成功封王。本屆賽事勢必競爭激烈，中華隊能否締造佳績，備受期待。