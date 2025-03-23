法官醒了！熱身賽26打席僅3安　這次一棒轟出球場

Aaron Judge rockets one over the left field wall pic.twitter.com/zB8XRYFf1S — MLB (@MLB) March 22, 2025

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

在經歷春訓前11場比賽的低潮後，洋基強打「法官」賈吉（Aaron Judge）終於開轟。台灣時間3月23日，賈吉在對費城人的熱身賽中擔任第2棒指定打擊，於第3局敲出一發2分砲，為本次春訓的首支全壘打，展現復甦氣勢。

這支全壘打出現在第3局2出局、一壘有跑者時，賈吉逮中費城人左投盧薩多（Jesus Luzardo）的一顆速球，擊出初速107.7英哩（約173.3公里）、飛行距離381英呎（約116.1公尺）的強勁打擊，直接越過左外野全壘打牆。

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▲洋基「法官」賈吉熱身賽終於開轟。（圖／達志影像／美聯社）

這是賈吉春訓12場出賽以來的首轟，賽前他26打數僅有3安打，打擊率僅1成15，有2分打點。這支久違的全壘打也讓總教練布恩（Aaron Boone）露出笑容，他表示，「看到隊長開轟是件很棒的事，他整個春訓都在調整、嘗試不同打法，今天幾次揮棒看起來非常出色。」

值得一提的是，在MLB官方網站3月13日公布的本季首波打者排名中，賈吉力壓道奇的大谷翔平以及大都會索托（Juan Soto），被評為全聯盟第1名打者。