杜蘭特寫歷史！對NBA 30隊都曾轟破40分　布克讚嘆如教科書

記者游郁香/綜合報導

極力要避免跌出附加賽區的太陽,今(22)日在主場出戰東區龍頭騎士, 鳳凰城頭牌杜蘭特(Kevin Durant)以逼近6成的命中率猛轟42分、8助攻和6籃板,率隊以123比112取得3連勝,他也正式完成一項壯舉,生涯對NBA每支球隊都曾單場轟破40分,搭檔布克(Devin Booker)大讚這是教科書等級的表現。

太陽此戰少了3巨頭之一畢爾(Bradley Beal)及兩名主力中鋒理查茲(Nick Richards)與普朗李(Mason Plumlee),由替補長人伊戈達羅(Oso Ighodaro)頂替先發,並打滿全場最高的44分鐘,抓下全隊最多的13個籃板。

比賽關鍵出現在第2節前段,歐尼爾(Royce O'Neale)連進兩記三分球幫助太陽拉開比分至47比38,自此一路保持領先,並在半場結束時以62比51取得雙位數分差。在當家頭牌杜蘭特鏖戰39分鐘,29投17中、三分球9投4中,猛轟42分、8助攻、6籃板帶領下,鳳凰城以123比112取勝,暫居西區第10。

杜蘭特的生涯總進球數賽後來到10,508顆,一舉推進至NBA歷史榜第13名,他也成為聯盟史上第4位在NBA打滾17季以上,還能多次砍下40分的球員,與詹姆斯(LeBron James)、布萊恩(Kobe Bryant)及賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)並列。

另外,根據美國媒體《ClutchPoints》的統計,杜蘭特在今日對騎士飆出42分後,正式完成一項壯舉,他生涯對所有NBA球隊都曾單場轟破40分。

太陽總教練巴登霍澤(Mike Budenholzer)誇讚杜蘭特,「他今晚真的太出色了。騎士派上了幾位防守悍將來防他,但有些夜晚,他就是能輕鬆找到投籃節奏,不斷得分。今晚他太特別了。」

鳳凰城後場砍將布克則以「教科書等級」來形容杜蘭特今晚的表現。被問到太陽近期狀態提升的關鍵時,布克回應,「我們就是在防守,說穿了就這麼簡單。如果我們能防守,就能打出速度,避免每次都對上設好陣型的防守,這樣可以打得更流暢,球的流動也更活絡,真的很好玩。」

面對聯盟頂尖強隊騎士上演飆分秀,並率隊取得關鍵勝利,杜蘭特表示,「這個階段能贏下這種比賽非常重要,有助於建立正面氣勢。我很喜歡我們這幾場比賽的打法,無論攻守兩端。」