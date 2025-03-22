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杜蘭特寫歷史！對NBA 30隊都曾轟破40分　布克讚嘆如教科書

記者游郁香／綜合報導

極力要避免跌出附加賽區的太陽，今（22）日在主場出戰東區龍頭騎士， 鳳凰城頭牌杜蘭特（Kevin Durant）以逼近6成的命中率猛轟42分、8助攻和6籃板，率隊以123比112取得3連勝，他也正式完成一項壯舉，生涯對NBA每支球隊都曾單場轟破40分，搭檔布克（Devin Booker）大讚這是教科書等級的表現。

太陽此戰少了3巨頭之一畢爾（Bradley Beal）及兩名主力中鋒理查茲（Nick Richards）與普朗李（Mason Plumlee），由替補長人伊戈達羅（Oso Ighodaro）頂替先發，並打滿全場最高的44分鐘，抓下全隊最多的13個籃板。

▲▼太陽頭牌杜蘭特狂飆42分。（圖／達志影像／美聯社）

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▲太陽頭牌杜蘭特狂飆42分。（圖／達志影像／美聯社）

比賽關鍵出現在第2節前段，歐尼爾（Royce O'Neale）連進兩記三分球幫助太陽拉開比分至47比38，自此一路保持領先，並在半場結束時以62比51取得雙位數分差。在當家頭牌杜蘭特鏖戰39分鐘，29投17中、三分球9投4中，猛轟42分、8助攻、6籃板帶領下，鳳凰城以123比112取勝，暫居西區第10。

杜蘭特的生涯總進球數賽後來到10,508顆，一舉推進至NBA歷史榜第13名，他也成為聯盟史上第4位在NBA打滾17季以上，還能多次砍下40分的球員，與詹姆斯（LeBron James）、布萊恩（Kobe Bryant）及賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）並列。

▲▼太陽頭牌杜蘭特狂飆42分。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特狂飆42分，太陽拉出3連勝。（圖／達志影像／美聯社）

另外，根據美國媒體《ClutchPoints》的統計，杜蘭特在今日對騎士飆出42分後，正式完成一項壯舉，他生涯對所有NBA球隊都曾單場轟破40分。

太陽總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）誇讚杜蘭特，「他今晚真的太出色了。騎士派上了幾位防守悍將來防他，但有些夜晚，他就是能輕鬆找到投籃節奏，不斷得分。今晚他太特別了。」

鳳凰城後場砍將布克則以「教科書等級」來形容杜蘭特今晚的表現。被問到太陽近期狀態提升的關鍵時，布克回應，「我們就是在防守，說穿了就這麼簡單。如果我們能防守，就能打出速度，避免每次都對上設好陣型的防守，這樣可以打得更流暢，球的流動也更活絡，真的很好玩。」

面對聯盟頂尖強隊騎士上演飆分秀，並率隊取得關鍵勝利，杜蘭特表示，「這個階段能贏下這種比賽非常重要，有助於建立正面氣勢。我很喜歡我們這幾場比賽的打法，無論攻守兩端。」

關鍵字： NBA太陽杜蘭特布克

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