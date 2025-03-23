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索托拒洋基關鍵曝光！曝選擇大都會原因　揭「家人被趕」真相

▲▼ 索托（Juan Soto）加盟大都會 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 索托選擇大都會原因大公開 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

紐約大都會外野手索托（Juan Soto）近日談及自己轉隊至大都會的過程。作為休賽季最受矚目的自由球員之一，索托最終在多支球隊展開金錢大戰後，以15年總值7億6500萬美元（約248.5億台幣）的天價與大都會簽約。儘管洋基一度開出16年7億6000萬美元的條件，但最終仍未能成功網羅。

索托在接受美國媒體《體育畫報（Sports Illustrated）》專訪時表示，「洋基原本是我的首選」，當時也考慮過續留的可能性，但他最終評估後做出決定，「當我思考這份合約將持續多久時，就做出了這個決定。我也思考了他們（大都會）的小聯盟系統有什麼資源、我能在這支球隊創造多少佳績。我知道洋基在未來5到6年會有不錯表現，但那之後就難說了。」

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談到大都會的老闆柯恩（Steve Cohen），索托坦言這是一個關鍵因素，「大都會真的很不一樣。他付出了很多努力，不只是對棒球，對我的家人也給予了很多關心。他關注的方式讓我很感動，這對我而言意義重大。」

過去曾有報導指出，洋基一位警衛人員將索托家人拒於球場門外，甚至沒有提供包廂觀戰待遇，導致索托最終拒絕洋基。不過索托駁斥這些傳聞，「什麼都沒有發生。有人在散播一些警衛怎麼對我家人，或者沒照顧的無聊謠言，這根本不是事實。」

儘管如此，索托仍直言洋基在交涉過程中態度不夠果斷，「他們沒有把事情談成。他們本來想要完成這筆交易，但來來回回、拖拖拉拉的。」

或許改變命運的關鍵，就在於兩支球隊老闆的差異。索托最後表示，「柯恩是一位每年都想打造能夠奪冠球隊的出色老闆，而且他有這樣的能力。我完全信任他，會為大都會全力以赴。」

關鍵字： 棒球索托大都會洋基轉隊

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