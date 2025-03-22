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NBA多隊為準狀元擺爛挨罰！杜克天才鐵定投入今年選秀2原因

▲▼杜克天才弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜克天才弗拉格被公認是NBA今年選秀狀元最大熱門。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

18歲杜克天才弗拉格（Cooper Flagg）被公認是今年NBA選秀狀元最大熱門，儘管他上個月語出驚人表示，「X的，我還真想明年回來打球。」引發他是否會續留杜克的討論，不過《NBC體育》記者赫林（Kurt Helin）分析，弗拉格唯一理性的選擇是投入今年的NBA選秀，原因簡單明確：風險太大，代價太高。

灣區資深記者赫林直言，沒人認為弗拉格會放棄成為2025年選秀狀元的機會，選擇回到杜克多打一年，理由主要有兩個：

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原因一：受傷風險恐毀掉狀元身價

弗拉格若選擇再打一年NCAA，除了要面對2026年更具深度的選秀梯隊外，還可能遭遇職涯難以承受的傷病風險。無論是膝蓋、背部或足部的重傷，都可能讓保守的NBA球隊望而卻步。

儘管球探普遍認為弗拉格具備成為「年度最佳陣容」甚至「MVP」等級的潛力，但有鑑於威廉森（Zion Williamson）與雷納德（Kawhi Leonard）過往的例子，一場意外就可能讓他的生涯被健康陰影籠罩。

▲▼NBA準狀元、杜克天才弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

原因二：不進NBA恐損失高達1.25億美元

金錢方面的考量更是壓倒性關鍵。弗拉格今年估計已透過NIL合約賺進480萬美元，為全美大學籃球之最。但即便續留杜克，相關收益遠不及NBA新秀薪資。2024年NBA狀元里薩希（Zaccharie Risacher）與老鷹簽下的4年5700萬美元合約只是起點，2025年隨薪資上限調整，弗拉格的數字將更可觀。

更重要的是，延後進入NBA等於延後啟動第2與第3份合約的時程。根據《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）預估，若弗拉格延後一年報名選秀，等於可能損失7500萬至1.25億美元的長期合約收入，特別是在未來有資格爭取超級頂薪合約時。

▲▼杜克天才弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

NBA多隊「擺爛」搶狀元　聯盟火速開罰

《雅虎體育》資深記者哈伯斯特羅（Tom Haberstroh）則撰文指出，NBA各隊對橫掃多個大西洋沿岸聯盟（ACC）年度大獎的弗拉格有多積極，只要看看近期聯盟對「擺爛」行為的多起調查就知道，弗拉格還沒進入NBA，各隊已為他「大亂鬥」。

近期包含爵士、七六人與暴龍等隊，皆因輪休主力或疑似「操弄」輪替策略遭聯盟調查甚至罰款。最明顯的例子是爵士隊，因違反球員出賽政策（PPP）讓「芬蘭司機」馬卡南（Lauri Markkanen）無故缺陣，被罰款10萬美元。

甚至「靜默擺爛」，在比賽中「悄悄下場」也逐漸成為趨勢，像是暴龍連續多場比賽在關鍵第4節讓巴恩斯（Scottie Barnes）、巴雷特（RJ Barrett）等主力提前退場；甚至有場比賽還在領先情況下派上板凳席邊緣球員上場輪替，明顯有意削弱戰力。

▲▼杜克天才弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA杜克大學弗拉格Cooper Flagg

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