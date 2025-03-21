揭密NBA衛冕軍新老闆！　私募巨頭奇索姆接管塞爾提克劍指冠軍

記者游郁香／綜合報導

NBA衛冕軍塞爾提克以61億美元（約2,014億台幣）的天價出售，創下北美體壇史上最高球隊交易金額，私募股權公司Symphony Technology Group創始人奇索姆（William Chisholm）即將成為綠衫軍的新任老闆，《Sportico》撰文揭密這位「私募巨頭」。

▲NBA衛冕軍塞爾提克以天價出售。（圖／達志影像／美聯社）

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認識塞爾提克新老闆：奇索姆是誰？

奇索姆出生並成長於距離波士頓30英里的喬治城，曾在達特茅斯學院（Dartmouth）踢足球（1988-1991年），後於賓州大學華頓商學院深造，並於1996年加入知名顧問公司貝恩（Bain & Company）。

作為投資人，奇索姆目前主導加州門洛帕克的私募基金「交響科技集團」（Symphony Technology Group, STG），該公司專注於軟體企業的開發管理，目前資產規模達100億美元。他在2002年創立STG，並擁有公司約四分之一的股份，另一創辦人羅梅什·瓦德瓦尼（Romesh Wadhwani）則持有其餘股份。

奇索姆一家主要居住在舊金山灣區，並長期參與1型糖尿病研究的慈善組織「Breakthrough T1D」（原JDRF）的在地董事會。其妻金柏莉（Kimberly）是作家，曾於加州大學柏克萊分校任教，並在YouTube與線上課程分享文學內容。他們也在美東擁有房產，並打算於波士頓購置新居。

STG是什麼樣的公司？

根據《富比士》2009年的報導，STG採取傳統私募基金的操作模式，透過內部的經營專才改善投資企業的營運狀況。截至2016年，STG員工數超過1.5萬人。奇索姆過去受訪時多次強調公司專注於單一產業領域、具備資深經營團隊，並致力於將投資標的企業轉型升級。

▲NBA衛冕軍塞爾提克將迎來新老闆私募巨頭奇索姆。（圖／達志影像／美聯社）

奇索姆的身價有多少？

目前奇索姆的淨資產尚未對外公開。不過STG在近年持續成長，並登上私募業界「Buyouts」公布的募資百強名單，名列第54，5年間募得近100億美元資金。

旗下STG VI基金於2020年募得20億美元，2023年公部門紀錄顯示，其內部報酬率（IRR）為6.48%。值得一提的是，其合夥人瓦德瓦尼身價估計達50億美元。

還有哪些人參與收購塞爾提克？

奇索姆的財團還包括現任塞爾提克股東海爾（Rob Hale）、Related公司總裁比爾（Bruce A. Beal Jr.），以及全球投資公司Sixth Street。根據NBA規定，私募基金最多只能擁有球隊30%的股份，且單一基金不得超過20%；控股老闆則需至少擁有球隊15%的股份。

這組買家成功擊敗其他三組競標者，交易金額比2022年太陽隊創下的40億美元高出整整50%。

▲塞爾提克一哥坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

奇索姆對塞爾提克有何計畫？

雖然尚未公開對外發表完整說明，但奇索姆在宣布交易時強調，他重視塞爾提克在波士頓社區的角色，並希望為TD花園球館再添更多冠軍旗幟。

現任球隊老闆格魯斯貝克（Irving and Wyc Grousbeck）在周四發給投資人的信中表示，「當我們去年7月宣布將出售球隊時，我們就說過，下一任球隊老闆必須真正了解塞爾提克對這座城市和全球球迷的意義。我們相信比爾完全理解這一點。」

格魯斯貝克也補充說：「奇索姆對勝利有著炙熱的渴望。」格魯斯貝克將留任CEO與球隊總裁，預計會持續掌管球隊營運至2027-28賽季結束。

塞爾提克近年陸續以頂薪留下核心球員，根據目前球員薪資結構，球隊2025-26賽季可能面臨高達2.8億美元的奢侈稅支出。