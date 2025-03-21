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中國18歲足球新星搶救1個多月後離世　家屬質疑死因盼還原真相

▲▼中國18歲足球新星郭嘉璇腦死，搶救一個多月後仍回天乏術。（圖／翻攝自微博）

▲中國18歲足球新星郭嘉璇腦死，搶救一個多月後仍回天乏術。（圖／翻攝自微博）

記者游郁香／綜合報導

中國足壇近日傳來令人震驚的消息，年僅18歲的足球新星郭嘉璇19日晚間因腦死去世，隔天3月20日正是他的19歲生日。郭嘉璇上個月代表北京U20隊與西班牙阿爾科文達斯俱樂部進行交流賽，卻在防守時遭對手膝蓋撞擊頭部，當場昏迷，被送回中國搶救1個多月仍回天乏術，家屬對他的死因提出質疑。

郭嘉璇2006年出生於北京，自9歲起就展現優異的體育天賦，尤其熱愛足球，在學校教練的鼓勵與父親郭航的支持下，選擇朝職業足球之路邁進。為了讓郭嘉璇接受系統化訓練，一年需負擔5至6萬元人民幣的俱樂部訓練費，飲食上也力求標準，確保身體素質。身高182公分、司職中後衛的他，是多位教練眼中的明日之星。

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12歲時，郭嘉璇曾獲北京某重點中學邀請，甚至開出可協助辦理北京戶口的條件，但父子倆最終選擇加入北京國安青訓隊，正式踏上職業足球之路。2023年6月，他更成為北京國安U21梯隊中唯一入選德甲拜仁慕尼黑「世界隊」的中國球員，受到拜仁亞太區主管高度肯定。

然而，原本充滿希望的足球人生卻在今年2月6日急轉直下。當天，郭嘉璇代表北京U20隊與西班牙阿爾科文達斯俱樂部進行比賽，據教練描述，他在一次精彩的鏟球防守中，遭對方球員膝蓋撞擊頭部，當場昏迷。

▲北京國安18歲足球小將在西班牙重傷腦死。（圖／翻攝極目新聞）

▲中國18歲足球小將在西班牙重傷腦死。（圖／翻攝極目新聞）

雖然第一時間被送至西班牙當地醫院急救，但依當地法律，腦死亡即等同死亡。郭嘉璇父親趕赴西班牙後，無法接受兒子心跳、體溫仍正常的狀態卻被宣判死亡，決定將他於2月14日帶回中國治療。從社群影片可見，郭嘉璇全身插滿維生系統管線，父親耐心守護，盼有奇蹟發生。

不過3月19日深夜，在郭嘉璇生日的前一天，父親忍痛作出放手的決定，郭嘉璇的生命永遠停留在18歲的最後一天。

家屬持續在社群平台發聲，質疑事故過程與醫療處置。據稱比賽影像至今仍未提供，送醫與急救過程的日誌及保險文件亦未公開，使家屬無法進一步釐清事發經過與權利保障。

根據《三聯生活週刊》報導，截至3月20日凌晨，郭嘉璇父親仍未見到比賽監控畫面。這讓外界質疑，郭嘉璇的真正死因是否僅如教練所述為意外撞擊，或另有隱情？北京足協則回應已取得完整訓練錄影，並計劃在公證人見證下交由專家分析，查明郭嘉璇真正的死因，給予家屬與社會一個交代。

關鍵字： 足球郭嘉璇北京國安拜仁世界隊

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