貝茲身體不適體重驟降原因不明？教頭：仍在討論中

▲道奇強打貝茲因病缺席MLB東京開幕戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇對芝加哥小熊開幕系列賽中取得2連勝。明星內野手貝茲（Mookie Betts）因身體不適提前返回美國的消息也成為熱議話題。目前，具體的病因仍未明朗，美國媒體《Dodgers Nation》報導了相關情況。

貝茲原本被視為道奇隊開幕戰的先發游擊手，但在春訓後期的仙人掌聯盟（Cactus League）賽事中，他已連續缺席兩場比賽。

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接下來也未參與開幕系列賽前的兩場熱身賽，期間甚至體重明顯下降，最終球隊決定讓他提前返回美國休養。 根據《Dodgers Nation》的報導，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，貝茲預計會參加27日（日本時間28日）的美國開幕戰。

但談及病因時，他表示，「我們仍在討論這件事。我不認為這與他之前吃的食物有關，畢竟已經過去一週了。」具體的健康問題尚未查明。

貝茲缺陣期間，道奇隊安排老將羅哈斯（Miguel Rojas）擔任先發游擊手。隨著球隊即將回到美國，比賽強度提升，貝茲是否能順利在美國開幕戰回歸先發，仍是外界關注的焦點。