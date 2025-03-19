官大元推廣適應體育　帶領特教學童揮棒圓夢

▲▼元動力協會造訪新北特教學校，與孩子們共享棒球樂趣。（圖／台灣元動力運動發展協會）

記者楊舒帆／綜合報導

元動力運動發展協會今（19）日造訪新北特殊教育學校，與孩子們在早晨時光一起打棒球。理事長官大元表示：「特殊需求的孩子，也應該有機會體驗棒球的樂趣。」

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活動一開始，官大元理事長介紹自己，並與孩子們分享當棒球員的小故事。他說明棒球場上每個人各司其職，鼓勵孩子們為自己的角色負責，掌握能掌握的事情，全力以赴。

新北特殊教育學校目前設有國中部及高職部，多數學生為高職生。這些孩子有智能、肢體、聽視覺、身體病弱等不同障礙情形，經由醫院進行心智功能、語言能力、身體活動能力、社會適應能力等綜合評估鑑定。學校課程安排多元，包括洗車、餐飲、烘焙、清潔、農園藝、生活管理等，讓孩子們多方面學習。

室內課程結束後，活動轉移至操場進行分組比賽。體育組長表示：「我們去年參加全國特教學校適應體育運動會的樂樂棒比賽，成績不錯，孩子們也很喜歡這項運動。」

官大元理事長強調：「適應體育是為了所有想運動的人，調整出適合的活動方式，被尊重、能參與，讓身心障礙學生也可以打棒球，享受樂趣，更進一步從中得到自信與成就感。元動力協會希望讓不同族群孩子都能接觸棒球、讓棒球在長大的路途中留下深刻的記憶。」