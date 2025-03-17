兄弟329開幕戰Energy降臨大巨蛋！　大阪搞怪舞團也將登台

▲▼兄弟開幕活動。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年中信兄弟主場開幕週將於3月29日（六）及3月30日（日）在台北大巨蛋盛大舉行，兩天的活動將為球迷帶來一場視覺與聽覺的饗宴。

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首日活動將以震撼的Opening Show揭開序幕，主題為「Light Up Together!」。當棒球場的燈光再次亮起，這不僅是一場比賽的開始，更是棒球再次點燃希望的時刻。職棒36年首戰，大巨蛋將化身為充滿希望與生命力的舞台，讓觀眾沉浸在棒球的光輝中。

開幕戰當天，Passion Sisters與吉祥物小翔將率先點燃現場氛圍，隨後Energy將再次回到兄弟開幕戰舞台，帶來熱血的音樂與舞蹈表演。去年，他們用精彩的演出迎接首場勝利，今年將與兄弟們一同「進化」，帶來更強大的能量。

第二天的活動主題為「B Evolution!」，黃潮能量全面進化，衛冕冠軍的決心席捲全場。「國語作業簿」主理人賴皮MR.SKIN將帶來華語棒球金曲與兄弟經典Remix，全場將化身黃潮大合唱，並搭配震撼的雷射燈光秀。同時，Passion Sisters將聯手百位舞者，用嗆司曲連發炒熱氣氛。

最後，來自大阪的超人氣舞團「Avantgardey」將首度踏上台北大巨蛋，以極致整齊的動態舞蹈震撼登場，每一個強烈手勢都象徵兄弟們的進化力量。這一夜，黃潮不只是一種顏色，而是一場進化的狂潮、一場棒球嘉年華派對，邀請你一起迎接屬於兄弟的全新時代來臨。

3月29日開幕儀式預計於16:10正式開始；3月30日賽前演出預計於16:20正式開始，屆時場內將關閉燈光，請球迷朋友們提早入場就座，共同欣賞精彩表演。

▲▼兄弟開幕活動。（圖／中信兄弟提供）