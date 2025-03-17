運動雲

>

樂天桃猿公布籃籃「全新職位」　團長阿誠今年賽季結束後引退

▲▼樂天桃猿今日公布應援團的全新名稱「猴系因仔（Hou Xi Yin Zai）」。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿今日公布應援團的全新名稱「猴系因仔（Hou Xi Yin Zai）」。（圖／樂天桃猿提供）

記者游郁香／綜合報導

樂天桃猿今（17）日公布應援團的全新名稱「猴系因仔（Hou Xi Yin Zai）」，在WBC資格賽宣布卸下啦啦隊身份的籃籃，全新職位也曝光，她將擔任「推進隊長」，將台灣棒球文化以及樂天桃猿的棒球精神推廣給全台觀眾。另外，多年來在應援舞台上陪伴10號隊友的團長阿誠，確定在2025球季結束後正式引退。

自從籃籃宣布WBC資格賽是「啦啦隊身份的最後一場應援」之後，全新的身份一直引起熱烈討論，樂天桃猿球團今日公布籃籃的全新職位為「推進隊長」，未來希望將台灣棒球文化以及樂天桃猿的棒球精神推進、推廣給全台灣觀眾，讓更多人愛上棒球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼籃籃。（圖／翻攝自IG／lan0716）

▲籃籃宣布WBC資格賽是「啦啦隊身份的最後一場應援」。（圖／翻攝自IG／lan0716）

伴隨著全新形象亮相，新球季開始籃籃將會以新身份在棒球場上與10號隊友一起應援互動，為此球團更在樂天桃園棒球場本壘後方的A、B座位區設立一個全新的應援區域，將為10號隊友帶來精彩活力的演出，第一場演出將在3月30日樂天桃猿開幕戰登場；另外在樂天桃猿官方的YouTube頻道也將開設籃籃專屬的節目單元，以更豐富、有趣的型式與球迷見面。

同樣備受矚目的還有巫苡萱，在卸下樂天女孩的身份後將轉為MC，繼續留在棒球場上發揮主持的專業與魅力，為10號隊友帶來精彩的活動與賽事體驗。

此外，多年來在應援舞台上陪伴10號隊友的團長阿誠，將在2025球季結束後正式引退，從La New熊時期參與後援會志工，到Lamigo桃猿、樂天桃猿時期擔任應猿團長，在阿誠的帶領下，10號隊友上下齊心全力為桃猿男兒應援。球團感謝阿誠十餘年來的貢獻，把握畫下句點的最後一年，邀請各位十號隊友與阿誠一起留下更多美好回憶。

樂天桃猿「猴系因仔」正式成軍！團長Aby、阿誠、阿杰、GGG、Rina、壯壯，MC林艾融、巫苡萱，以及推進隊長籃籃，邀請所有10號隊友們一同見證應援新時代的來臨。

關鍵字： 中職樂天桃猿籃籃阿誠.巫苡萱

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

少見「9傳3」尷尬出局　林哲瑄自我警惕：錯誤示範

少見「9傳3」尷尬出局　林哲瑄自我警惕：錯誤示範

洲際球場外野「一片白」惹議　蔡其昌承諾要求業主改善

洲際球場外野「一片白」惹議　蔡其昌承諾要求業主改善

大谷翔平宴請隊友！赫南德茲變身日本大廚　弗里曼挑戰海膽引爆笑

大谷翔平宴請隊友！赫南德茲變身日本大廚　弗里曼挑戰海膽引爆笑

中職最大團！兄弟啦啦隊33人新陣容亮相　雙韓援中文喊話總冠軍

中職最大團！兄弟啦啦隊33人新陣容亮相　雙韓援中文喊話總冠軍

兄弟啦啦隊日籍新成員曝光！「一字馬」菊池桃子盼成台日橋樑

兄弟啦啦隊日籍新成員曝光！「一字馬」菊池桃子盼成台日橋樑

快訊／不敵世界球王　李佳豪奪羽球全英公開賽男單亞軍

快訊／不敵世界球王　李佳豪奪羽球全英公開賽男單亞軍

蒙德茲控球走鐘「不能參考」　平野惠一要張士綸抓住機會

蒙德茲控球走鐘「不能參考」　平野惠一要張士綸抓住機會

失誤淚崩的「西班牙三壘手」突PO中華民國國旗　網敲碗來中職

失誤淚崩的「西班牙三壘手」突PO中華民國國旗　網敲碗來中職

阪神虎連2天擊敗MLB球隊　美國球迷喊話加入大聯盟：換掉白襪！

阪神虎連2天擊敗MLB球隊　美國球迷喊話加入大聯盟：換掉白襪！

李珠珢前進東京巨蛋！穿洋基球衣嗨喊：相當興奮

李珠珢前進東京巨蛋！穿洋基球衣嗨喊：相當興奮

【亂認小孩】爸接女兒放學「臉盲認錯人」　媽傻眼笑翻

熱門新聞

少見「9傳3」尷尬出局　林哲瑄自我警惕：錯誤示範

洲際球場外野「一片白」惹議　蔡其昌承諾要求業主改善

大谷翔平宴請隊友！赫南德茲變身日本大廚　弗里曼挑戰海膽引爆笑

中職最大團！兄弟啦啦隊33人新陣容亮相　雙韓援中文喊話總冠軍

兄弟啦啦隊日籍新成員曝光！「一字馬」菊池桃子盼成台日橋樑

快訊／不敵世界球王　李佳豪奪羽球全英公開賽男單亞軍

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「9傳3」尷尬出局　林哲瑄自我警惕

2洲際外野一片白　蔡其昌要求改善

3大谷翔平宴請隊友！赫南德茲變身日本大廚　弗里曼挑戰海膽引爆笑

4桃子秀體操實力、韓籍女神喊總冠軍

5兄弟啦啦隊日籍新成員桃子曝光！

最新新聞

1邊荷律想帶李珠珢吃遍台灣：讓她加入胖胖Team

2魔術班凱羅扮殺手　騎士16連勝遭終結

3PS多國聯軍！短今多國語言受訪笑翻全場

4道奇強打確定打不了東京開幕戰！

5還是靠金童　唐西奇33分湖人止4連敗

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

薛凱琪演唱會泣不成聲！哽咽唱方大同作曲的歌
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366