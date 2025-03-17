K掉大谷！道奇教頭讚才木浩人大聯盟等級　美媒：該出多少錢？

▲阪神虎投手才木浩人在MLB東京系列賽優異表現引關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

阪神虎王牌投手才木浩人在MLB東京系列賽熱身賽繳出5局無失分，狂飆7次三振的優異表現，讓道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）留下深刻印象，大讚才木擁有「大聯盟等級的球威」，洛城媒體《Dodger Blue》好奇，道奇該掏出多少錢，才能讓才木飛往洛杉磯。

才木浩人去年在世界12強賽迎來國際賽初登板，在預賽徹底封鎖中華隊的打線，上周他在MLB東京系列賽熱身賽登板先發，成功K掉大谷翔平，對世界大賽衛冕軍道奇主投5局無失分，僅被敲出一支安打，送出7次三振，道奇總教練羅伯斯賽後特別點名誇讚他。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「他們的先發投手（才木浩人）擁有大聯盟等級的球威，速球相當犀利，控球也很穩定，指叉球表現也很出色。」羅伯斯如此說道。

才木此役的球速最快達95英里（約152.8公里），搭配犀利的指叉球壓制道奇強打群，洛城媒體《Dodger Blue》好奇，道奇該掏出多少錢，才能讓才木飛往洛杉磯？該媒體指出，去年在首爾系列賽繳出好表現的韓籍內野手金慧成這個休賽季加盟了道奇，這次的東京系列賽，也可能成為道奇進一步評估才木是否具備挑戰大聯盟潛力的契機。

有外國球迷在社群媒體上打趣表示，「道奇隊還沒讓才木浩人回到休息區，就先開出1億美元合約，外加免費機票直飛洛杉磯。」