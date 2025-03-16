大谷翔平果然開轟！山本由伸說起床就有預感　爆料一票隊友學日語

▲山本由伸、大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊16日在東京巨蛋與阪神進行熱身賽，賽前山本由伸受訪時透露，前一戰早上起床時，就已經預感大谷翔平會開轟，結果比賽中真的見證大谷的火力演出，讓他再度感嘆：「不愧是翔平！」此外，他也談到了與隊友的日本文化交流，以及當晚三位日本選手共同舉辦的聚餐。

大谷翔平在15日對上巨人的比賽中，以一發右外野兩分砲宣告自己強勢回歸東京巨蛋。身為同隊隊友，山本由伸也全程在板凳區見證了這支全壘打。他受訪時坦言，自己一早醒來時就有一種預感，「今天翔平應該會照常開轟吧！」結果沒想到真的發生了，他笑說：「當下的感覺就是『果然啊！』，真的不愧是他！」

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除了大谷，道奇隊昨天一共轟出三支全壘打，展現驚人的打擊火力。對於這支星光熠熠的球隊，山本由伸也感受到濃厚的學習氛圍：「隊上真的有很多實力堅強的選手，看到他們為了開幕戰調整狀態，對我來說也是一個很棒的學習機會。」

山本由伸還分享了一個有趣的現象，自從道奇隊來到東京後，隊友們開始更加熱衷於學習日語，甚至主動與他們交流：「來東京之前，我就覺得大家開始越來越常講日語了，到了東京後更是學了很多新詞，還開心地跟我們分享。」

他舉例，有隊友會很興奮地跑來告訴他：「我去吃壽司了！」、「我今天去了這個地方！」這些話題讓山本由伸感到驕傲：「身為日本人，看到他們對日本文化這麼有興趣，我真的很高興！」

而在這次海外開幕戰的特別行程中，山本由伸、大谷翔平、佐佐木朗希三位日本選手共同策劃了一場隊內聚餐，希望能讓隊友們更深入體驗日本文化。山本笑說：「翔平當然是這場活動的主角，但我們三個人都希望讓大家開心，於是就計畫了這次聚餐。」