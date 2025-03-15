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首節灌47分創PLG新高還平兩紀錄　富邦勇士鎖定季後賽

▲▼富邦勇士林志傑。（圖／PLG提供）

▲富邦勇士林志傑。（圖／PLG提供）

記者游郁香／綜合報導

台北富邦勇士今（15）日回到主場迎戰台南台鋼獵鷹，首節就火力全開狂轟破PLG紀錄的47分，單節送出14助攻、砍進9顆三分球也追平聯盟新高，一舉拉開27分領先，儘管末節一度被追到僅6分差，勇士最終仍穩住陣腳，以104比98力克對手，成功搶下最後一張季後賽門票。

勇士本周只要再拿1勝，就能取得季後賽資格，「爐主」鋼鐵人則確定淘汰， 因為鋼鐵人後續縱使全勝也無法超越勇士的勝場數。勇士今日迎戰潛在的季後賽對手獵鷹，首節就狂轟9記三分球並送出14助攻，兩項數據皆追平聯盟紀錄，單節47分則締造PLG新高；原紀錄為攻城獅的44分，在2021-22 G38對領航猿時所創下。

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勇士洋將金恩與林志傑單節聯手砍進5顆三分，率隊第1節就拉開27分領先，替這場比賽定下基調。儘管勇士次節外線熄火，團隊三分10投1中，單節僅得17分，靠著首節打下的分數，仍帶著64比42、22分的大幅領先進入下半場。

▲▼富邦勇士林志傑。（圖／PLG提供）

▲富邦勇士林志傑。（圖／PLG提供）

獵鷹決勝節試圖力挽狂瀾，在中段將分差縮小到14分，終場前20秒，鉑金與蓋比連續命中三分球，讓比賽一度僅剩6分差距。不過獵鷹並未選擇犯規凍結時間，勇士最終就以6分之差獲勝。

本場比賽勇士共有6人得分上雙，沃特斯拿下全隊最高的19分，金恩貢獻18分，但在下半場受傷提前退場。

林志傑則在傷癒復出後的第2戰攻下13分，他賽後坦言，下半場在分數領先較多的情況下，團隊心態有些鬆懈，攻防兩端都沒能維持上半場的節奏，「希望明天比賽能記取教訓，專注於每一節比賽。」

關鍵字： PLG富邦勇士林志傑

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