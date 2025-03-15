國王決勝節大逆襲！林書豪28分帶隊翻盤　攻城獅錯失關鍵一擊

▲林書豪（左）率新北國王逆轉、攻城獅高國豪（右）。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

新北國王今（15）日作客新竹攻城獅，克服最多落後15分的劣勢，第4節在林書豪單節猛砍14分帶動下，打出33對18的猛烈反擊，以114比111逆轉收下5連勝，持續以14勝6敗穩居TPBL龍頭。

上周贏得東超季軍的國王，回到TPBL首戰碰上本季至今僅7勝的爐主攻城獅，雙方過去4次交手都由國王勝出。不過此役再戰，攻城獅3名洋將上半場聯手開火，努利砍下17分、克拉貢獻16分、薛斯基飆進3顆三分球，全隊外線命中率飆高到43.8%，半場打完以61比50領先國王。

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然而，國王下半場逐步追趕，當家球星林書豪決勝節獨攬14分，他與奧帝聯手砍外線，沃許本則持續轟炸禁區，打出23比9的大逆襲。攻城獅主控高國豪一度在終場前2分20秒飆進追平三分彈，不過努利最後時刻出現致命失誤，關鍵一擊也沒能命中，最終國王就以114比111上演15分大逆轉。

▲新北國王林書豪。（圖／TPBL提供）

國王此役有4人得分上雙，沃許本轟下42分、13籃板的雙十數據；林書豪回歸第3戰貢獻28分、5助攻和3籃板，外帶4抄截，三分8投5中；曼尼高拿下19分，奧帝有11分進帳。

談到球隊開賽慢熱，林書豪坦言這是有待解決的問題，他特別提到好幾位隊友上周都是帶傷打東超，保持健康對團隊很重要，「這僅是我回歸的第3場比賽，第4節我也有很多需要進步的地方，像失誤太多，還有在場上的出手選擇。」

攻城獅方面，努利攻下全隊最高的29分，薛斯基18分、盧冠軒15分、克拉16分、高國豪9分，他們目前戰績7勝17敗，在聯盟墊底。

▲攻城獅努利。（圖／TPBL提供）