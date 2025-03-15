鄭宗哲新秀對抗賽亮眼演出！雙安貢獻1打點

Clutch hitting by Tsung-Che Cheng pic.twitter.com/ziuzzUT5M0 — Young Bucs (@YoungBucsPIT) March 14, 2025

記者王真魚／綜合報導

大聯盟已連續第二年於春季訓練階段舉行「新秀對決賽(Spring Breakout)」，匹茲堡海盜台灣優秀球員鄭宗哲今日對陣費城人，全場貢獻兩支安打並有一次打點入帳。不過海盜終場仍以3比5吞敗。

鄭宗哲此役先發一棒、鎮守游擊，首打席面對內側高速91.9英哩快球揮空遭三振，第二次上場獲得四壞球保送。

五局上半第三次打席時，在無人出局二、三壘有跑者情況下，鄭宗哲掃出右外野一壘安打，為海盜隊進帳首分，追至1比2。

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六局上半，鄭宗哲第四次打席吞下三振，九局上半最後一次機會，他抓準93.5英哩失控快球，擊出中外野平飛安打，隨後與隊友發動雙盜壘。

鄭宗哲本場四次打席擊出兩支安打，貢獻一分打點，吞下兩次三振，另獲一次保送，目前打擊率達0.500，攻擊指數為1.100。

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

鄭宗哲在球隊農場排名中位居第17。球探報告指出，他擁有優異的速度、守備範圍與靈活的身手，搭配出色的手套與準確的傳球，已具備大聯盟游擊手的防守能力。憑藉65分的守備評價，即使在大聯盟層級，也能提供可靠的防守貢獻。

鄭宗哲在2025年將有機會進一步調整打擊策略，並爭取穩定的發展機會。他的防守與速度已達到大聯盟等級，關鍵在於他是否能夠維持穩定的打擊能力，讓自己成為每日先發的游擊手。即便未來無法成為球隊固定先發，他仍有望成為能守內野中線多個位置的工具人，為球隊提供深度戰力。