「唐西奇、AD交易案」完整過程曝！　名記查拉尼亞：手在發抖

▲唐西奇（中）2月被交易到湖人，與戴維斯互換東家。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）近日在《The Young Man And The Three》播客節目中，首度公開談論他報導唐西奇（Luka Doncic）、戴維斯（Anthony Davis）交易案的內幕，表示整個過程跟這筆驚天交易一樣瘋狂。

查拉尼亞透露，在交易截止日前幾天，他就聽說達拉斯獨行俠與洛杉磯湖人正在洽談交易，但當時的消息是關於另一位最終沒有涉及這筆大交易的球員。因此，當交易當晚傳出雙方又重啟談判時，他起初以為是之前聽到的交易案。

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隨後，他陸續收到零散的消息，他首先得知胡德-希菲諾（Jalen Hood-Schifino）將被交易至爵士，接著又聽到小莫里斯（Markieff Morris）與克勒貝爾（Maxi Kleber）將前往湖人，此時他仍無法確定交易的核心主菜是誰。

▲戴維斯轉戰獨行俠。（圖／達志影像／美聯社）

「我一直在拼湊這些消息，心想『到底交易的內容是什麼？這到底怎麼回事？』」查拉尼亞回憶道，「直到我聯繫第4、第5個消息來源後，才終於拿到完整的交易細節，我最後再打一通電話，當下我甚至沒多說話，直接問對方，『這是真的嗎？』對方回答，『對，是真的。』」

查拉尼亞進一步表示，當他準備在社群媒體上發布交易消息時，他的雙手竟然在發抖，「從我得知這筆交易到發佈消息，大概只過了5到7分鐘，快得我根本來不及製作配圖。」

當這則新聞公開後，查拉尼亞的手機瞬間炸鍋，「我的手機當時一片混亂。」他笑著回憶，「我收到大約300條簡訊，接了5通電話，但1條訊息都沒回，因為真的太瘋狂了。」更有趣的是，他透露許多人聯繫他的第一句話是，「你是不是被駭了？」