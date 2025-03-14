運動雲

>

「唐西奇、AD交易案」完整過程曝！　名記查拉尼亞：手在發抖

▲唐西奇被交易到湖人後首度對決前東家獨行俠，賽前厄文送上大擁抱。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇（中）2月被交易到湖人，與戴維斯互換東家。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）近日在《The Young Man And The Three》播客節目中，首度公開談論他報導唐西奇（Luka Doncic）、戴維斯（Anthony Davis）交易案的內幕，表示整個過程跟這筆驚天交易一樣瘋狂。

查拉尼亞透露，在交易截止日前幾天，他就聽說達拉斯獨行俠與洛杉磯湖人正在洽談交易，但當時的消息是關於另一位最終沒有涉及這筆大交易的球員。因此，當交易當晚傳出雙方又重啟談判時，他起初以為是之前聽到的交易案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後，他陸續收到零散的消息，他首先得知胡德-希菲諾（Jalen Hood-Schifino）將被交易至爵士，接著又聽到小莫里斯（Markieff Morris）與克勒貝爾（Maxi Kleber）將前往湖人，此時他仍無法確定交易的核心主菜是誰。

▲「一眉」戴維斯轉戰獨行俠首秀表現出色，卻在第3節末意外傷退。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯轉戰獨行俠。（圖／達志影像／美聯社）

「我一直在拼湊這些消息，心想『到底交易的內容是什麼？這到底怎麼回事？』」查拉尼亞回憶道，「直到我聯繫第4、第5個消息來源後，才終於拿到完整的交易細節，我最後再打一通電話，當下我甚至沒多說話，直接問對方，『這是真的嗎？』對方回答，『對，是真的。』」

查拉尼亞進一步表示，當他準備在社群媒體上發布交易消息時，他的雙手竟然在發抖，「從我得知這筆交易到發佈消息，大概只過了5到7分鐘，快得我根本來不及製作配圖。」

當這則新聞公開後，查拉尼亞的手機瞬間炸鍋，「我的手機當時一片混亂。」他笑著回憶，「我收到大約300條簡訊，接了5通電話，但1條訊息都沒回，因為真的太瘋狂了。」更有趣的是，他透露許多人聯繫他的第一句話是，「你是不是被駭了？」

關鍵字： NBA唐西奇湖人戴維斯獨行俠查拉尼亞

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「排球甜心」廖苡任宣布結束旅日生涯　親曝決定回台主因

「排球甜心」廖苡任宣布結束旅日生涯　親曝決定回台主因

「意識到主力球員高齡化」　兄弟教頭談岳政華傷勢

「意識到主力球員高齡化」　兄弟教頭談岳政華傷勢

洲際球場牆外「一片白」　樂天教頭提出解方

洲際球場牆外「一片白」　樂天教頭提出解方

「唐西奇、AD交易案」完整過程曝！　名記查拉尼亞：手在發抖

「唐西奇、AD交易案」完整過程曝！　名記查拉尼亞：手在發抖

霸鉧德變化球不太準　古久保看黃博多：直球非常有速度

霸鉧德變化球不太準　古久保看黃博多：直球非常有速度

捨棄富邦選擇中信　羅戈原因放心中：謝謝兄弟讓我加入

捨棄富邦選擇中信　羅戈原因放心中：謝謝兄弟讓我加入

初對決黃博多「厲害」　林立2度斷棒：很有壓制性

初對決黃博多「厲害」　林立2度斷棒：很有壓制性

李珠珢人氣破表！　富邦悍將會員完售不加開

李珠珢人氣破表！　富邦悍將會員完售不加開

羅戈、勝騎士進度快　王建民坦言開季洋投難選

羅戈、勝騎士進度快　王建民坦言開季洋投難選

U18亞洲盃五人制棒球「銀」恨 辜仲諒：下一次討回來

U18亞洲盃五人制棒球「銀」恨 辜仲諒：下一次討回來

大聯盟海外賽來台灣？ #大谷翔平 也期待：非常適合！

熱門新聞

「排球甜心」廖苡任宣布結束旅日生涯　親曝決定回台主因

「意識到主力球員高齡化」　兄弟教頭談岳政華傷勢

洲際球場牆外「一片白」　樂天教頭提出解方

「唐西奇、AD交易案」完整過程曝！　名記查拉尼亞：手在發抖

霸鉧德變化球不太準　古久保看黃博多：直球非常有速度

捨棄富邦選擇中信　羅戈原因放心中：謝謝兄弟讓我加入

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「排球甜心」廖苡任宣布結束旅日生涯

2主力高齡化　兄弟教頭談岳政華傷勢

3洲際牆外「一片白」　樂天教頭提解方

4唐西奇、AD交易案完整過程曝光

5霸鉧德變化球不太準　古久保看黃博多

最新新聞

1柯瑞37歲生日再進化　格林：我們很幸運

2「排球甜心」廖苡任宣布結束旅日生涯

3唐西奇、AD交易案完整過程曝光

4顏郁軒10局犧牲打助台鋼贏富邦　統一8比7險勝味全

5初對決黃博多「厲害」　林立2度斷棒

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

單車弟斑馬線來回 #甩尾 炫技 後方騎士全笑瘋 #高雄

#家寧 哥雞肉店鐵門深鎖未營業！ 疑受風波影響拿下招牌

Andy爸開轟家寧媽「奴欺主」　眾量級死亡交叉來了　家寧不睡覺刪3百文抖收Josh祝福

家寧哥雞肉店現況曝！鐵捲門深鎖未營業　疑受風波影響招牌不見了

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366