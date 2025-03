快訊／NBA史上第1人！　柯瑞達成生涯4000顆三分里程碑

記者游郁香/綜合報導

勇士今(14)日在主場迎戰國王,賽前灣區天王柯瑞(Stephen Curry)累計了3998顆三分,僅差2球就能突破4000大關。儘管咖哩大神因腰部不適,此戰主要扮演「吸怪」,出手次數不多,他仍在第3節還剩8分19秒,完成這項NBA史無前例的偉大里程碑。

CAUGHT IN 4K ????



Steph Curry becomes the first player ever to hit 4,000 threes ????‍???? pic.twitter.com/vIGJhgTtq8