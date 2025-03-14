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快訊／NBA史上第1人！　柯瑞達成生涯4000顆三分里程碑

記者游郁香／綜合報導

勇士今（14）日在主場迎戰國王，賽前灣區天王柯瑞（Stephen Curry）累計了3998顆三分，僅差2球就能突破4000大關。儘管咖哩大神因腰部不適，此戰主要扮演「吸怪」，出手次數不多，他仍在第3節還剩8分19秒，完成這項NBA史無前例的偉大里程碑。

柯瑞生涯三分命中數累積速度驚人，他花費5年3個月、369場比賽完成1000顆三分，此後一路飛速推進，分別在2017年12月突破2000顆、2021年12月達成3000顆，如今在2025年3月突破4000大關。

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今日出戰國王，柯瑞在首節還剩5分35秒時主動向隊友要球，此戰復出的前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）送出助攻，咖哩大神在左側45度角穩穩命中一記26呎三分彈，三分命中總數來到3999顆；1分多鐘後，柯瑞又嘗試出手本場第2記三分，可惜不進，他在第1節最後2分40秒回到板凳席休息，沒能在此節就達標。

▲▼柯瑞生涯4000顆三分達標。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞生涯4000顆三分達標。（圖／達志影像／美聯社，下同）

柯瑞在次節還剩7分57秒回到場上，此節最後4分鐘，他急停出手一記31呎三分，但沒能命中，直到第3節還剩8分19秒，咖哩大神終於砍進生涯第4000顆三分，助攻他完成歷史紀錄的是後場小將穆迪（Moses Moody），全場歡聲雷動。

▲▼柯瑞生涯4000顆三分達標。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞上周談到逼近4000顆三分的紀錄時表示，「我感覺自己就像活在一場不斷重複的夢境中。大家總是開玩笑說，每次我投進一顆三分球，就刷新一個新紀錄，但我盡量不去想這些數字，因為上次想太多，結果連續5場比賽狀態不佳。」

三分里程碑 時間範圍 花費場次
0 – 1000 顆 2009年10月 – 2015年1月 386場
1000 – 2000 顆 2015年1月 – 2017年12月 229場
2000 – 3000 顆 2017年12月 – 2021年12月 196場
3000 – 4000 顆 2021年12月 – 2025年3月 219場

▲柯瑞三分里程碑時間表。（表／記者游郁香製）

十多年前，當「雷槍」艾倫（Ray Allen）以2561顆三分超越「大嘴」米勒（Reggie Miller）登頂歷史三分球榜時，3000顆已被視為難以企及的目標，4000顆更是遙不可及的幻想。然而，柯瑞卻將這個「不可能」化為現實。 

關鍵字： NBA勇士柯瑞

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