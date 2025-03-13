嚥不下這口氣？美名嘴說法又變了　直言詹皇扭曲布朗尼事件

Wow: LeBron James actually left the team huddle before the fourth quarter to confront Stephen A. Smith



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實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

《ESPN》名嘴史密斯（Stephen A. Smith）昨（12）日在播客節目《Gil's Arena》中重提日前與湖人天王詹姆斯（LeBron James）的場邊對峙，他表達強烈不滿，並指詹皇的行為是在扭曲事實。值得注意的是，這與他在《First Take》節目中對詹皇表示理解的說法大相逕庭。

這起爭執的源頭，來自史密斯在節目中評論詹姆斯的兒子布朗尼（Bronny James）的言論。詹皇對此感到不滿，並在比賽期間當面與史密斯對峙。根據唇語專家的解讀，詹皇當時對史密斯說，「別再把我兒子扯進這爛事裡，兄弟。」

史密斯在節目中還原當時情況，「我轉過身，他就在我面前，他說，『你必須停止談論我兒子！你不要再惹我兒子！那是我兒子！』。」史密斯補充，他能理解詹皇的立場，「我知道這不是一名籃球員對我的質問，而是一位父親的保護本能。」

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▲湖人詹姆斯（左）、詹姆斯之子布朗尼（右）。（圖／路透）

不過史密斯在電視節目與播客訪談中的語氣截然不同。他在播客節目《Gil's Arena》上顯得憤怒，直言詹姆斯是在刻意扭曲事件，因為他當時在節目中批評的對象是詹皇本人而非布朗尼，詹皇卻將話題導向「媒體針對他的兒子」。

「如果他直接告訴我，『你在談我是怎樣的父親嗎？』，那我就不會被嚇到，我會直接回他，『是的，我就是在談你，你做了這爛事。』」史密斯強硬表示。