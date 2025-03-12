▲9局PK苦勝西苑 內城16強創隊史紀錄 。（圖／學聯提供）

記者王真魚／綜合報導

113學年度國中硬式聯賽今天(12日)進行32強淘汰賽，宜蘭縣內城國中小打到延長賽第9局PK戰，才以12比6勝台中市西苑高中(國中部)，隊史首度闖進16強。

內城總教練李寧表示：「打PK戰壓力很大，最重要的投手、守備兩個環節的穩定度，這兩方面我們做得很好，9局上兵不血刃攻下6分贏得勝利。」

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比賽正規7局打完雙方4比4平手，進入突破僵局制，無人出局一、二壘有跑者，第8局各得2分，又戰成6比6平手。9局上西苑突然自亂陣腳崩盤，投手送出4次四死球，守備發生2次失誤，內城不靠安打就灌進6分大局，比數大幅拉開。西苑士氣受影響，9局下無力反撲，內城以12比6獲勝。

李寧說，投手群以游承瀚居首功，他在6局下一出局二、三壘有人時登板後援，連飆2K化解危機，否則打完7局內城可能就輸了。游承翰的優點是控球穩健，敢於攻擊好球帶，當然也會被敲安打失分，但掌控比賽節奏的能力很好。今天他後援3.2局被敲1安，送出4K，失2分非自責分，拿下救援勝。

打擊方面，李寧特別肯定第九棒沈裕勝，他目前才國二，平時練球認真、拚勁十足，今天3打數有2支安打，9局上的犧牲觸擊造成守備失誤，是一個重要的轉捩點，導致對方崩盤。而幾位國三球員火力亦佳，如第五棒葉幸福4支2、有3分打點；開路先鋒李鈺2支安打，第四棒黃加翔2分打點，三棒游承翰3支1、有1分打點，個人投打表現都稱職。

內城以往在聯賽的最佳成績是32強，這次推進到16強。李寧說，今年球隊實力穩定，球員們比賽的態度也很好，接下來就步步為營，先求晉級8強再說。