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大聯盟記者挑WBCQ10星台將2人上榜：徐若熙不需要咖啡就讓人清醒

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙 。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）資格賽圓滿落幕，中華隊成功挺進 2026年經典賽，將與世界頂尖隊伍角逐榮耀。大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）回顧本次資格賽選出10位明星，其中中華隊「火球男」徐若熙 以強勢速球震撼全場，而老大哥張育成 則用關鍵長打展現進攻火力，兩人攜手將中華隊送進世界舞台。

克萊爾形容，在資格賽中，徐若熙的投球表現讓美國球迷「根本不需要早晨的咖啡」，因為他在場上的火球威力已經足以讓所有人瞬間清醒。這位 24歲的右投 在 3又2/3局的投球中狂飆5次三振，直球球速更是突破 98英里（約158公里），讓對手毫無招架之力。

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徐若熙過去曾受傷所苦，不過去年在中職繳出94.2局的生涯新高局數，加上資格賽強勢表現，可能會吸引大聯盟球隊的注意，讓他有機會向更高層級挑戰。

張育成在世界棒球經典賽（WBC）總是能夠發揮更高水準。繼2023年入選WBC最佳陣容後，他在這次資格賽再度展現驚人打擊能力，幫助中華隊成功晉級2026年正賽。這位資深游擊手在資格賽中繳出18打數7安打，包含4支二壘安打與1支全壘打 的亮眼成績。其中，兩支二壘安打更是在與西班牙的生死戰中擊出，為球隊挺進正賽立下汗馬功勞。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，張育成。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，張育成。（圖／記者李毓康攝）

其他獲選的球星還包括：

巴西：34歲老將雷吉納托（Leonardo Reginatto），在資格賽中發揮穩定，為巴西挺進經典賽立下汗馬功勞。

尼加拉瓜：萊頓（Brandon Leyton） 在資格賽中對西班牙擊出關鍵全壘打，幫助球隊晉級，梅德安諾（Ronald Medrano） 則在先發表現優異，帶領尼加拉瓜完美晉級。

哥倫比亞：馬里亞加（Jesús Marriaga） 火力全開，以 .500/.538/1.000 的驚人打擊率領軍，德黑蘭（Julio Teheran） 以超高效能投球讓對手無計可施，而布艾瓦斯（Brayan Buelvas） 則在打擊與防守上展現出色表現。

西班牙：艾斯特拉達（Rusber Estrada） 展現強大長打能力，成為資格賽中唯一擊出2支全壘打的球員。

德國：包默爾（Simon Baumgardt） 在德國打線熄火的情況下，仍能穩定發揮，帶來關鍵火力，合計6支安打，並獲得 3 次保送，成功盜壘1次，貢獻2分打點，在低迷的打線中閃耀表現。

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