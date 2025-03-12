杜蘭特交易價碼曝！3首輪籤+1新星　名記：獨行俠興趣被誇大

▲獨行俠對杜蘭特（右）的興趣被誇大？（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在3巨頭不來電、戰績持續向下沉淪之下，傳出太陽今夏將交易送走頭牌杜蘭特（Kevin Durant），獨行俠被點名對KD很感興趣，不過NBA名記者史坦（Marc Stein）直言，「據我所知，這樣的報導被誇大了。」他表示達拉斯目前主要目標是確保厄文（Kyrie Irving）作為後場核心的未來，而不是組3巨頭。

史坦在他的專欄中寫道，「達拉斯被多次描述為可能的杜蘭特下家，無論是在交易截止日前還是近期，不過據我所知，這樣的報導被誇大了。獨行俠目前的主要目標，是確保厄文作為後場核心的未來，而不是組建3巨頭。」

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▲太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

厄文擁有2024-25賽季價值4400萬美元的球員選項，這使得獨行俠必須優先考慮他的去留。獨行俠的未來資產有限，特別是從2027年開始，他們連續4年的首輪籤掌控權都在他人手上，這讓他們難以提供有競爭力的交易包裹來換取杜蘭特。

另一方面，《亞利桑那共和報》記者蘭金（Duane Rankin）披露，太陽對於可能交易杜蘭特的態度已逐漸明朗化，並提出明確的要價，「太陽隊理想的交易回報是獲得3個首輪選秀權與一名年輕球員，這筆交易可能會涉及多支球隊，並幫助太陽將薪資壓低至第2層硬上限以下。」

杜蘭特與厄文曾在籃網搭檔，最終因厄文突然提出交易請求而告終。兩人未來是否會再度聯手備受矚目，然而考慮到當年籃網時期的波折，以及獨行俠目前的陣容結構，這筆交易的可行性存在許多變數。

▲太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）