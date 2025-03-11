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中職壘包加大明年上路！球員普遍支持　林泓育、黃子鵬：更安全

▲▼ 0311 樂天桃猿開季記者會 -林鴻育,黃子鵬。（圖／記者黃克翔攝）

▲中職2026年壘包加大政策，球員普遍支持。林泓育、黃子鵬今天也分享看法。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／桃園報導

中華職棒日前舉行領隊會議，決議於2026年正式實施壘包加大政策，比照美國大聯盟規格。此項措施將能更顧及選手安全，降低比賽中的受傷風險。對於這項變革，各隊球員普遍表示支持。

樂天桃猿隊林泓育認為，安全性是最重要的考量，壘包加大能有效降低選手受傷風險，至於盜壘攻擊面是否會增加，盜壘次數是否會提升，這些都是其次，「最重要的是確保選手安全不受傷，這對選手來說是非常大的幫助。不管是回壘或進壘，選手都應以健康為目的去進行比賽。」

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從投手角度出發，樂天桃猿投手黃子鵬也表示認同，「這真的是考量安全性，尤其在一壘補位時可以減少跑壘衝撞，可以避免互相絆倒的風險。」

內野手梁家榮補充道，「加大的壘包可以避免跑者因爭搶球而造成嚴重衝撞受傷，這對攻守雙方都是更好的結果。避免受傷能幫助球員延續職業生涯，從這個出發點來看，對所有球員都是好事。」

根據會議決議，聯盟將直接向廠商訂購大壘包，尺寸將完全比照大聯盟規格。中華職棒會長蔡其昌日前受訪表示，考量庫存管理等因素，今年實施有困難，因此選擇2026年作為政策實施的最適當時間點。他強調，「球隊可以從明年春訓甚至更早就開始適應訓練，將有一整年的時間來熟悉新規格。」

關鍵字： 中職壘包加大安全性2026年球員支持

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