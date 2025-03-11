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罕見退場再上！今永昇太熱身賽挨2轟、失4分暴隱憂

▲▼今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

小熊今永昇太備戰東京開幕戰，11日（台灣時間）熱身賽最後調整，先發4.1局失4分，他坦言，「身體感覺有些沉重，狀況不是很好，內心其實有點不安，但無論如何都要努力調整到最佳狀態。」

今永昇太首局3上3下，2局下遇到亂流，遭到湯瑪斯（Lane Thomas）的陽春砲狙擊，隨後挨安打又投出保送，再被布里托（Juan Brito）轟3分砲，單局失4分。他在該局又被關（Steven Kwan）擊出中外野安打，使投球數一度達29球，不得不暫時退場調整。

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根據熱身賽特殊規則，他在第3局重新回到投手丘，之後面對8名打者完全封鎖，展現穩定控球。對於這次的亂流，他坦言：「第二局失分的情況已經成為一個課題，我自己在這個時間點會過於緊張，導致球速、控球都有些失衡，希望能在正式賽開始前改進這點。」

大聯盟東京開幕戰3月18日登場，將迎來大聯盟史上首次由兩位日本投手擔任先發，今永昇太將與道奇隊王牌新星山本由伸正面交鋒，這場投手對決備受矚目。

此外，今永還將迎戰道奇隊的超級巨星大谷翔平，這組「日本國家隊對決」無疑是開幕戰最大焦點之一。對於即將與大谷對決，今永表示：「面對這種強打者，或許會有點膽怯，但我會努力迎戰，希望大家能看到我奮力挑戰的姿態。」

關鍵字： 棒球今永昇太東京開幕戰大谷翔平日本隊对決

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