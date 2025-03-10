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U18亞洲盃五人制棒球中華隊力拚連霸　最期待與日本交手

▲▼U18亞洲五人制棒球，中華隊宋米家、教練馮韋國、教練蕭淑妃、陳巧琳。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18亞洲五人制棒球，中華隊宋米家、教練馮韋國、教練蕭淑妃、陳巧琳。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

第二屆亞洲盃U18五人制棒球錦標賽將於3月11日在台北市信義區香堤廣場正式登場，中華隊此次由全國明星隊組成，並由青棒強權平鎮高中教練馮韋國領軍，目標不僅是衛冕冠軍，同時爭取到2026年青年奧運參賽資格。馮韋國強調，球員必須學會調適壓力，在地主球迷的加油聲中，將這份壓力轉化為動力，力拚佳績。

上屆賽事日本隊未參賽，但馮韋國仍視其為最大對手。他認為，與日本隊的比賽將是重要關鍵，雖然這是日本首度參加五人制棒球賽事，但該國棒壘球實力向來強勁，加上兩名教練具備公開組球員經驗，預期將是一場艱難的對決。他期待球員能在與日本的交手中累積寶貴經驗，提升整體競爭力。

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本屆賽事地點選在信義區的香堤廣場，這不僅是五人制棒球首次在台北市中心舉辦的大型國際賽事，也讓觀眾能夠在開放空間免費觀戰，近距離感受這項新興運動的魅力。馮韋國認為，「比賽壓力一定會有，鼓勵球員壓力轉換為動力，在台灣主場，有很多觀眾為我們加油。」

中華隊本次陣容由三男三女組成，隊長由南崁高中女棒好手陳巧琳擔任，她的棒球與壘球經驗豐富，且具備穩定球隊氛圍的能力。由於隊內男性球員年紀較小，她的領導能力在比賽中將發揮關鍵作用。此外，隊員陳炫辰則是知名球評陳師正的兒子，馮韋國透露，他是培訓過程中進步最多的球員之一，將擔任球隊的重要戰力，並在比賽中扮演先發角色。

賽前的官方場地適應練習讓球員們對即將展開的比賽充滿期待。中華隊10日首次在戶外場地練習，以往訓練都在體育館內進行，因此如何適應不同環境條件將是一大挑戰。馮韋國指出，信義區環境優美，風勢影響不大，但氣溫較低，球員需要天氣。對於五人制棒球的特殊規則，球員們也分享了不同的看法，認為比賽節奏比傳統棒球更快，沒有手套與球棒的設定更考驗反應能力。

球隊氣氛融洽，隊員間彼此扶持，副隊長宋米家負責穩定隊內情緒，當球員表現不理想時，他總是提醒隊友「笑一個」，讓大家放鬆心情、專注比賽。他也坦言，這次比賽最期待與日本隊的對決，聽聞對方實力不俗，且教練具有公開組背景，這場比賽將會是一場高強度的較量。

對於在台北市中心舉辦這場賽事，球員們雖然起初有些緊張，但很快便適應環境，並希望台灣球迷能到場支持。宋米家開心表示，這次比賽是台灣主場，現場觀眾都是台灣人，希望大家能一起進場為中華隊加油，一同見證球隊挑戰連霸，將冠軍獎盃留在台灣。

亞洲棒球盛事即將登場，中華隊將在11日上午10點迎戰馬來西亞，下午3點則與韓國隊進行開幕戰，期待能夠旗開得勝，邁向冠軍之路。

關鍵字： 棒球亞洲盃中華隊馮韋國信義區

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