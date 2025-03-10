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百貨公司旁開打的棒球賽！U18亞洲盃五人制　台灣拚青奧門票

▲▼U18亞洲盃5人制棒球錦標賽信義區開打。（圖／中華棒協提供）

▲▼U18亞洲盃5人制棒球錦標賽信義區開打。（圖／中華棒協提供）

▲▼U18亞洲盃5人制棒球錦標賽信義區開打。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台北報導

2025年第2屆亞洲盃（U18）5人制棒球錦標賽將於3月11日至14日在臺北市信義區香堤廣場盛大登場。今（10日）在福華飯店舉行開賽記者會，各隊代表齊聚一堂，中華隊當場宣誓要奪下冠軍、完成連霸。

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上一屆賽事於馬來西亞吉隆坡舉辦，中華隊擊敗各國奪得冠軍。本屆賽事移師臺灣臺北舉辦，冠軍隊伍將直接獲得明年在賽內加爾達卡舉辦的青年奧運參賽資格。此外，前3名球隊將取得今年在墨西哥舉行的5人制世界盃門票。中華隊將於明天上午10點首戰馬來西亞，下午3點開幕戰則迎戰強敵韓國隊。

此次賽事共有7隊參賽，包括日本、韓國、香港、泰國、馬來西亞、伊拉克等，共80名年輕好手同場競技。比賽地點選在熱鬧的臺北市信義區香堤大道廣場，無需門票即可觀賞各國勁旅對戰，歡迎所有球迷來現場共襄盛舉，並為中華小將們加油。

5人制棒球是近年世界棒壘球總會（WBSC）積極推廣的新興棒球運動，特色為快節奏、無需球棒與手套，僅5名選手即可組隊，不受場地限制，且採取男女混合方式出賽，增添比賽可看性與運動平權。

此賽事前三名可獲得世界盃門票，冠軍則將參加世界青年奧運會，各隊勢必精銳進出，比賽精彩可期。

關鍵字： 棒球亞洲盃5人制青少年臺北

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