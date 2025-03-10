Wing Stars台鋼啦啦隊再度受邀MLB台灣日！7人陣容出爐

▲台鋼啦啦隊受邀MLB台灣日。（圖／桂田文創提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼集團Wing Stars啦啦隊繼去年受邀參與美國職棒大聯盟（MLB）台灣日後，今年再度踏上美國舞台，將於台灣時間4月24日啟程，前往西雅圖水手隊與洛杉磯天使隊主辦的台灣日活動，以熱情應援展現台灣棒球文化。

此次前往美國的7名演出成員透過自願評比選出，最終由隊長螢螢、瑈瑈、林浠、JC、李樂、妡0與芃芃脫穎而出，並以「Wing Up! Light on!」為主軸，象徵Wing Stars從初試啼聲到如今振翅高飛，將以更成熟、更具震撼力的演出征服美國球迷。

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桂田文創總經理謝汶芳表示，能夠再度受邀參與MLB台灣日，對Wing Stars來說意義重大，因此特別規劃評比制度，讓每位成員精心準備，全力爭取前往美國演出的機會。「最後選出的7位女孩，將在美國帶來雄鷹應援組曲與雄鷹最新主題曲，期待這次能夠讓更多人感受到台灣棒球應援文化的魅力。」

她也感謝主辦單位的支持，讓Wing Stars能夠與當地僑胞互動，更站上美國職棒的舞台。「不論是在地僑胞，還是剛好在美國旅行的台灣球迷，都歡迎進場，與我們一起享受這場精彩的棒球應援饗宴！」

Wing Stars這次美國行報名踴躍，部分成員因行程衝突無法參與，例如去年隨隊前往的一粒（趙宜莉），今年因工作檔期衝突放棄機會。首次入選的JC、芃芃與李樂則難掩興奮之情，直呼「既期待又緊張！」

JC透露，原本因評比與週年見面會時間相近，擔心體力負荷太大，差點選擇放棄報名。「但隊友們不斷鼓勵我，陪我一起練習，才讓我有這次機會，真的很感謝大家！」

芃芃則表示：「能夠代表台灣前往美國演出，真的非常難得，一定會繼續努力，把握這次機會，帶來最棒的表演！」