運動雲

>

騎士轟垮公鹿本季第2度14連勝　締39年NBA史上唯二紀錄

記者游郁香／綜合報導

騎士今（10）日在密爾瓦基主場以112比100轟垮東區勁敵公鹿，成為NBA史上第7支單季至少兩度拉出14連勝的隊伍，以54勝10敗穩居聯盟龍頭，克里夫蘭也追平1986年塞爾提克締造的紀錄，成為歷史「唯二」能在14連勝期間，每場皆至少得110分的球隊，展示驚人火力。

騎士此戰團隊多點開花，全隊有8人至少拿9分，並靠著外線優勢壓制公鹿。史特魯斯（Max Strus）攻下全隊最高的17分，「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）貢獻15分，主控賈蘭德（Darius Garland）與莫布里（Evan Mobley）各得13分，長人艾倫（Jarrett Allen）則有11分進帳，展現強大深度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼騎士米歇爾、公鹿安戴托昆波、庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士當家球星米歇爾（右）。（圖／達志影像／美聯社）

騎士從首節末段開始掌控比賽節奏，終場前8分半鐘打出一波13比0的攻勢，鎖定了勝利。公鹿新援庫茲馬（Kyle Kuzma）在末節剩下8分55秒投進三分，一度將分差縮小到84比89，但米歇爾僅隔21秒就回敬三分，帶動騎士最後的關鍵攻勢，帶領球隊一路拉開分差，最終穩穩收下勝利。

三分線上的表現成為本場比賽勝負的關鍵。騎士全場投進19記三分球（47投19中），遠勝公鹿的9記三分（31投9中）；外線得分方面，騎士以57比27碾壓對手。

▲▼騎士米歇爾、公鹿安戴托昆波、庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿新援庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）

儘管公鹿頭牌「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出30分，超越了張伯斯（Tom Chambers），以20,077分躋身NBA歷史得分榜第50名，但他的表現並不足以幫助密爾瓦基扭轉戰局。

這場敗仗也讓公鹿本季對東區前3強（騎士、塞爾提克、尼克）的戰績跌到0勝9敗，接下來他們還要連續8場對戰勝率破5成的球隊。

騎士則成為NBA史上僅有的第2支球隊，能在14連勝期間每場皆至少得110分，唯一能達成相同紀錄的是1986年的東區老牌勁旅塞爾提克，當年綠衫軍最終奪冠，這無疑為騎士的奪冠前景增添信心。

▲▼騎士米歇爾、公鹿安戴托昆波、庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿一哥安戴托昆波（左）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA騎士米歇爾公鹿安戴托昆波

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

獨行俠再傷3人！湊不滿8人比賽恐取消　主帥奇德：從沒見過

獨行俠再傷3人！湊不滿8人比賽恐取消　主帥奇德：從沒見過

陽明高中新任教頭出爐　曾宸佐、戴云真加入教練團

陽明高中新任教頭出爐　曾宸佐、戴云真加入教練團

莊陳仲敖大聯盟熱身賽首秀亮眼　後援2局壓制道奇無失分

莊陳仲敖大聯盟熱身賽首秀亮眼　後援2局壓制道奇無失分

前兄弟猛登「大麻風波」躍上韓媒！爆料曾想重返韓職受阻

前兄弟猛登「大麻風波」躍上韓媒！爆料曾想重返韓職受阻

旅外或留台？　松山砍將查傑奪冠後親曝下一步

旅外或留台？　松山砍將查傑奪冠後親曝下一步

感謝台灣球迷讓東超冠軍戰變主場　卡總：這個結果對他們很抱歉

感謝台灣球迷讓東超冠軍戰變主場　卡總：這個結果對他們很抱歉

快訊／HBL綠色奇蹟再現！　松山高中勇奪隊史第7冠

快訊／HBL綠色奇蹟再現！　松山高中勇奪隊史第7冠

勇士主場警鈴大作！柯瑞以為是表演　曝巴特勒帶來的巨大改變

勇士主場警鈴大作！柯瑞以為是表演　曝巴特勒帶來的巨大改變

中職二軍新制　開放球員使用穿戴訓練裝置

中職二軍新制　開放球員使用穿戴訓練裝置

富邦悍將3比2險勝味全龍　熱身賽7連不敗燈光秀嗨翻全場

富邦悍將3比2險勝味全龍　熱身賽7連不敗燈光秀嗨翻全場

【我來幫妳玩！】打電動突被貓咪毛掌干擾　賣萌亂按鍵害姐分心XD

熱門新聞

獨行俠再傷3人！湊不滿8人比賽恐取消　主帥奇德：從沒見過

陽明高中新任教頭出爐　曾宸佐、戴云真加入教練團

莊陳仲敖大聯盟熱身賽首秀亮眼　後援2局壓制道奇無失分

前兄弟猛登「大麻風波」躍上韓媒！爆料曾想重返韓職受阻

旅外或留台？　松山砍將查傑奪冠後親曝下一步

感謝台灣球迷讓東超冠軍戰變主場　卡總：這個結果對他們很抱歉

讀者回應

﻿

熱門新聞

1獨行俠再傷3人！湊不滿8人比賽恐取消

2陽明高中新教頭出爐　曾宸佐、戴云真加入教練團

3莊陳仲敖大聯盟熱身賽首秀亮眼

4猛登大麻風波！韓媒：重返韓職受阻

5松山HBL奪冠　查傑親曝下一步

最新新聞

1七賢1比0淘汰忠孝

2三星逆轉勝中山奪二連勝

3「小龍女」受邀東亞超級聯賽　台式應援魅力

4中職二軍新制　開放穿戴訓練裝置

5中職辦桌秒殺　球星、女孩碰拳會開賣

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

戚薇眼睛遭質疑整型　坦率回應：肉毒打太多XD

【怎麼還有...】調皮貓貓打翻神桌薦盒　媽抓雙腳讓牠自己收拾XD

【超可愛撒嬌小袋鼠！】寒風一吹立刻躲進媽媽育兒袋XD

#桃園 轎車轉彎失控！衝人行道撞斷路樹

護理師路途中遇陌生男OHCA！　「天職的直覺」衝上前CPR搶命
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366