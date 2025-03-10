騎士轟垮公鹿本季第2度14連勝　締39年NBA史上唯二紀錄

Make it 14 in a row for the Cavs ????



Cleveland tops Milwaukee on the road to keep their winning streak alive! pic.twitter.com/y1jgWUcwYi — NBA (@NBA) March 10, 2025

記者游郁香／綜合報導

騎士今（10）日在密爾瓦基主場以112比100轟垮東區勁敵公鹿，成為NBA史上第7支單季至少兩度拉出14連勝的隊伍，以54勝10敗穩居聯盟龍頭，克里夫蘭也追平1986年塞爾提克締造的紀錄，成為歷史「唯二」能在14連勝期間，每場皆至少得110分的球隊，展示驚人火力。

So many options out of Cleveland's PnR...



✅ pocket pass

✅ rim dive

✅ drive and kick

✅ short roll pass

✅ take it all the way

✅ roll man putback

✅ put defense in rotation

✅ pull up three vs. drop

✅ shovel pass to a slam



Offensive CLINIC and a 14th-straight win! pic.twitter.com/Vy0dfoyaM4 — NBA (@NBA) March 10, 2025

騎士此戰團隊多點開花，全隊有8人至少拿9分，並靠著外線優勢壓制公鹿。史特魯斯（Max Strus）攻下全隊最高的17分，「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）貢獻15分，主控賈蘭德（Darius Garland）與莫布里（Evan Mobley）各得13分，長人艾倫（Jarrett Allen）則有11分進帳，展現強大深度。

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▲騎士當家球星米歇爾（右）。（圖／達志影像／美聯社）

騎士從首節末段開始掌控比賽節奏，終場前8分半鐘打出一波13比0的攻勢，鎖定了勝利。公鹿新援庫茲馬（Kyle Kuzma）在末節剩下8分55秒投進三分，一度將分差縮小到84比89，但米歇爾僅隔21秒就回敬三分，帶動騎士最後的關鍵攻勢，帶領球隊一路拉開分差，最終穩穩收下勝利。

三分線上的表現成為本場比賽勝負的關鍵。騎士全場投進19記三分球（47投19中），遠勝公鹿的9記三分（31投9中）；外線得分方面，騎士以57比27碾壓對手。

▲公鹿新援庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）

儘管公鹿頭牌「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出30分，超越了張伯斯（Tom Chambers），以20,077分躋身NBA歷史得分榜第50名，但他的表現並不足以幫助密爾瓦基扭轉戰局。

這場敗仗也讓公鹿本季對東區前3強（騎士、塞爾提克、尼克）的戰績跌到0勝9敗，接下來他們還要連續8場對戰勝率破5成的球隊。

騎士則成為NBA史上僅有的第2支球隊，能在14連勝期間每場皆至少得110分，唯一能達成相同紀錄的是1986年的東區老牌勁旅塞爾提克，當年綠衫軍最終奪冠，這無疑為騎士的奪冠前景增添信心。

▲公鹿一哥安戴托昆波（左）。（圖／達志影像／美聯社）