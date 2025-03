騎士轟垮公鹿本季第2度14連勝　締39年NBA史上唯二紀錄

Make it 14 in a row for the Cavs ???? Cleveland tops Milwaukee on the road to keep their winning streak alive! pic.twitter.com/y1jgWUcwYi

記者游郁香/綜合報導

騎士今(10)日在密爾瓦基主場以112比100轟垮東區勁敵公鹿,成為NBA史上第7支單季至少兩度拉出14連勝的隊伍,以54勝10敗穩居聯盟龍頭,克里夫蘭也追平1986年塞爾提克締造的紀錄,成為歷史「唯二」能在14連勝期間,每場皆至少得110分的球隊,展示驚人火力。

