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菅野智之3局無失分防禦率還是0　金鶯教頭點出最大優勢扛開季輪值

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

金鶯隊菅野智之10日（台灣時間）於佛羅里達州薩拉索塔的愛德‧史密斯球場先發出戰雙城隊，繳出3局9上9下的完美投球，狂飆5次三振，春訓至今3場登板仍未失分，防禦率仍是0。

菅野此役用45球完成3局投球，透過不同球速的變化壓制打者，最速達93英里（約150公里）的伸卡球成功讓首名打者沃爾納（Matt Wallner）揮空三振，3局上最後一名打者福德（Mike Ford）則是被75英里（約121公里）的曲球凍結，遭到三振出局，展現精準的投球節奏。

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金鶯隊總教練哈德（Brandon Hyde）對於菅野的表現讚不絕口：「他的球控非常出色，能靈活運用本壘板兩側攻擊打者，讓對方無法掌握節奏。」哈德也特別點出：「他的投球三局下來都能搶佔好球數，指叉球的表現極佳，速球也富有威力，他今天的狀態比前幾場更為銳利。」

除此之外，菅野此役面對三名左打者皆送出三振，哈德強調：「他能夠將速球與指叉球投進絕佳位置，充分運用本壘板兩側來讓打者失去平衡，這點讓我特別欣賞。」

比賽開始前，哈德透露，右肘不適的先發投手羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）已接受治療，預計將進入7至10天的無投球期，等於確定趕不上開幕戰。原本被視為第五號先發人選的菅野智之，有機會提前獲得更關鍵的輪值角色。

然而，金鶯隊現有的先發投手皆為右投，若決定讓左投波維奇（Cade Povich）遞補羅德里奎茲的位置，則可能將菅野的輪值安排往後延，以確保開幕四連戰對藍鳥隊的系列賽中至少有一名左投，這也將取決於球團對開幕戰投手調度的重視程度。

距離春訓結束還有兩週，哈德認為菅野的調整進度令人滿意：「與前次登板相比，他的控球更加銳利，表現比首場更好，顯然有所進步。」

關鍵字： 菅野智之金鶯隊春訓投球完美

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