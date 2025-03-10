詹皇拉傷腹股溝想起2018年惡夢　靜養1天再檢查將缺席1到2周

▲湖人詹姆斯在今天比賽拉傷左側腹股溝。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

40歲的湖人天王詹姆斯（LeBron James）昨（9）日對戰塞爾提克的比賽中，因左側腹股溝拉傷提前退場，湖人最終101比111落敗，8連勝告終。詹皇透露這次受傷讓他回想起2018年聖誕大戰的「惡夢」，他認為這次沒那麼嚴重。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新消息，詹皇預計缺席1到2周。

對於自身傷勢狀況，詹姆斯表示，「我並不太擔心，團隊會每天評估，看看狀況是否好轉，再決定接下來該怎麼做。」他是在末節剩6分44秒，補防布朗（Jaylen Brown）上籃時拉傷腹股溝，隨後他走向板凳區，並在暫停期間與隊醫簡單討論後直接退場。當時他已累計22分、14籃板、9助攻，僅差1助攻就能完成大三元。

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▲湖人詹姆斯（右）。（圖／路透）

這次受傷讓詹姆斯想起2018年聖誕大戰的惡夢，當時他在對勇士的比賽中同樣遭逢腹股溝拉傷，因此缺席多達17場，影響了整季狀態。不過他強調這次傷勢應該沒有2018年那次嚴重，「我經歷過這樣的傷勢，我知道這類傷該如何處理。」

《ESPN》權威記者查拉尼亞今（10）日凌晨披露， 詹姆斯預計缺席至少1至2周，他將在接下來24小時內靜養觀察，再接受進一步評估，以確認傷勢恢復狀況。

湖人目前戰績40勝22敗，在輸給塞爾提克後排名跌至西區第3，接下來的比賽充滿挑戰，包括3組「背靠背」賽事，以及2次的5天4戰魔鬼賽程，若詹姆斯缺陣，球隊可能面臨排名下滑的危機。

強力新援唐西奇（Luka Doncic）認為詹姆斯不該急於回歸，給傷勢足夠的時間恢復，「詹姆斯必須好好休息，這類傷勢不算最嚴重，但確實不好應對。」

詹姆斯則對球隊的陣容深度充滿信心，相信湖人能夠適應傷兵狀況，「我們的打法不會改變。」他說，「這賽季我們已經歷過許多次陣容變動，我們知道如何面對。」