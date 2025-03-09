「12強冠軍證明台灣棒球」　傳奇洋將羅力：朝好的方向持續進步

▲羅力。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

睽違兩年，中職傳奇洋投羅力近日回到台灣，並擔任富邦悍將春訓的客座教練，為球隊的外籍選手提供協助，並與球員們分享其豐富的經驗。作為富邦悍將的球探，羅力在回到台灣後，對新莊球場的更新與台灣棒球的發展，感到很欣慰。

在受訪時，羅力表示：「新莊球場的界外區和售票廣場都非常棒，我很開心能夠回來，一切很感激，台灣對我來說就像是第二個家，感覺非常好。時隔兩年就像沒離開過一樣。」

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作為春訓的客座教練，羅力的角色主要協助富邦的外籍選手，分享自己的專業經驗。「跟球探、教練都有討論，跟洋投溝通較多，以協助的角色在這邊。」

羅力談到自己退休後的生活，表示過得非常充實。除了在富邦擔任球探，他還積極參與家庭生活，帶著孩子們上下學，並擔任兒子棒球隊和女兒壘球隊的教練，花很多時間陪伴家人，能夠繼續與棒球相關工作。

羅力回憶道，他曾在美國與前往DriveLine訓練的悍將球員林哲瑄、范國宸等人見面，他透露，在美國的交流過程感覺十分良好。

羅力也提到，自己觀察到台灣棒球的持續進步，尤其是在2012年後，台灣棒球逐步走向正確的發展方向。「看過兩場比賽，富邦球員表現也很好。從12強冠軍證明這一切，朝好的方向持續進步。」

談到富邦新加入的外籍投手銳歐和魔力藍，羅力表示兩人都在台灣有過比賽和生活經歷，這樣的背景將有助於他們在富邦的適應與發展。

最後，羅力提到味全龍外籍選手伍鐸，他透過「羅力條款」取得本土球員資格，對伍鐸的表現和職業生涯感到非常高興，並表示這對其他外籍選手是一個很好的激勵，證明在台灣可以有更長久且成功的職業生涯。